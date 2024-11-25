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Відновлення та прикриття критичної інфраструктури: Зеленський провів Ставку щодо захисту енергетики

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
17:27
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів Ставку щодо захисту та відновлення енергетики від російських ударів

Зміст

Про це він написав у Telegram.

Зазначається, що президент заслухав доповіді Міненерго, Нафтогазу та всіх ключових учасників галузі - посадовці обговорили хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів.

"Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу", - написав Зеленський.

За його словами, також була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. Зеленський наголосив, що Україна бере "найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширює його на інші регіони".

Окрім енергетики, президент також заслухав доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на 2025-й.

  • Того ж дня Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на ключових напрямках фронту.
Теги:
Новини
Україна
Нафтогаз
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
ППО
Економіка
ракетний удар
Енергетика
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