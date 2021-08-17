Нобелівського лауреата Ділана звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої в 1965 році
Американського співака, письменника, художника і актора Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки у 1965 році
Про це повідомляє AFP.
До суду Нью-Йорка надійшов позов від жінки, яка заявила, що Ділан зґвалтував її в 1965 році. Позивачці тоді було 12 років.
Ділан нібито неодноразово вчиняв насилля протягом шести тижнів, "використовуючи свій статус музиканта і забезпечуючи Джей Сі алкоголем і наркотиками".
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Жінка звинуватила співака в погрозах.
У позові вказується, що злочини вчинялися в номері Ділана в нью-йоркському готелі Chelsea Hotel.
Представник музиканта вважає, що "заява не відповідає дійсності" і пообіцяв, що Ділан буде захищатися.
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