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Нобелівського лауреата Ділана звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої в 1965 році

17 серпня, 2021 вiвторок
09:00
Кримінал

Американського співака, письменника, художника і актора Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки у 1965 році

Про це повідомляє AFP.

До суду Нью-Йорка надійшов позов від жінки, яка заявила, що Ділан зґвалтував її в 1965 році. Позивачці тоді було 12 років.

Ділан нібито неодноразово вчиняв насилля протягом шести тижнів, "використовуючи свій статус музиканта і забезпечуючи Джей Сі алкоголем і наркотиками".

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Жінка звинуватила співака в погрозах.

У позові вказується, що злочини вчинялися в номері Ділана в нью-йоркському готелі Chelsea Hotel.

Представник музиканта вважає, що "заява не відповідає дійсності" і пообіцяв, що Ділан буде захищатися.

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зґвалтування
звинувачення
Боб Ділан
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