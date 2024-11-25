Доки ракета не влучить безпосередньо в енергоблок, ядерної чи радіаційної загрози немає, - експерт з атомної енергетики Литвинський

Таку думку висловив експерт з атомної енергетики, доктор фізико-математичних наук Людвіг Литвинський в етері Еспресо.

"Доти, доки ракета не влучить безпосередньо в енергоблок, якоїсь ядерної чи радіаційної загрози, на кшталт катастрофи, немає. Неприємності можуть бути, мережі можуть бути вражені, навіть блекаут може бути досягнутий, на нещастя. Однак доти, доки ракетного обстрілу безпосередньо по енергоблоку не відбудеться, нічого, скажімо так, вкрай серйозного, теж не відбудеться", - сказав він.

Щодо того, чи здатна, на його думку, Росія застосувати неконвенційну зброю, Людвіг Литвинський відповів доволі стримано.

"Ракета - це теж неконвенційна зброя, якщо не казати, що вона може нести ядерну боєголовку, то її треба відносити до неконвенційної зброї", - зазначив експерт з атомної енергетики.

Уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети та 42 БПЛА.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".