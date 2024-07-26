На Красній площі в Москві хотів вчинити самопідпал співробітник НДІ, що працює на міноборони РФ
У Москві на Красній площі співробітник Центрального науково-дослідницького інституту "Хвиля", який виробляє для міністерства оборони РФ зокрема навігаційні системи, намагався підпалити себе
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Вчинити самопідпал хотів 74-річний працівник "Хвилі" Володимир Арсеньєв, який на Красній площі облив себе горючою рідиною та підпалив. Очевидці встигли загасити вогонь, а чоловік отримав легкі опіки.
За даними "Московського комсомольця", Арсеньєва звинуватили у зриві поставок для російської армії. Зазначено, що концерн "Ростех" нібито отримав скаргу, у якій йшлося, що НДІ "Хвиля" свідомо затримав поставки продукції, яка потрібна для ведення війни в Україні. Водночас за результатами перевірки ФСБ порушень не виявили.
Російський ЗМІ BAZA пише, співробітник повідомляв, що йому не дають виконати державне оборонне замовлення, а підприємство банкрутують навмисно. Арсеньєв нібито стверджував, що майор російського міноборони, який раніше працював у "Хвилі", причетний до спроби збанкрутувати НДІ. Також зазначається, що чоловік писав скарги до ФСБ і Слідчого комітету РФ.
Науково-дослідницький інститут "Хвиля" займається виробництвом навігаційних систем, засобів звʼязку й метрологічного обладнання для міністерства оборони РФ, МНС, а також комерційного використання.
- 16 липня у Львові чоловік вийшов на площу Ринок перед входом до ратуші, облився бензином і погрожував себе підпалити.
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