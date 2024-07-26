Має бути зроблене все, щоб посилити наші позиції, - Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, присвячену новим оборонним пакетам для України від партнерів.

"Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії", - наголосив він.

Разом з міністром та військовим командуванням президент детально розібрав ситуацію на складних напрямках, зокрема, на Покровському напрямку на Донеччині.

"Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", - підсумував Зеленський.