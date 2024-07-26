Має бути зроблене все, щоб посилити наші позиції, - Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на складних напрямках, зокрема, на Покровському, який є основним напрямком російських атак
Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, присвячену новим оборонним пакетам для України від партнерів.
"Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії", - наголосив він.
Разом з міністром та військовим командуванням президент детально розібрав ситуацію на складних напрямках, зокрема, на Покровському напрямку на Донеччині.
"Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", - підсумував Зеленський.
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Від початку доби 25 липня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Росіяни й надалі найактивніше штурмують Покровський напрямок.
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