Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати

Графіки відключень електроенергії залежать від роботи АЕС

Впродовж останнього тижня графіки відключень електроенергії у різних областях України стали менш жорсткими. Періоди, коли світло є, суттєво перевищують години відключень, а в денні години електроенергію практично не вимикають. Річ у тім, що на атомних електростанціях почали вводити в експлуатацію енергоблоки, які виводили на планові ремонти та перезавантаження ядерного палива. Так, 17 липня генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк повідомив, що станції вдалось достроково завершити ремонт на одному з енергоблоків.

"Це забезпечить додаткове виробництво електроенергії нашої станції майже у 200 млн кВт-год. Чи багато це? Враховуючи потреби нашого міста, це навіть трохи більше, як три місяці роботи й життя нашого населення", – повідомив Ковтонюк.

24 липня Герман Галущенко повідомив про введення в експлуатацію після ремонту ще одного енергоблока.

“Це додало в систему 1 ГВт потужності й дозволило значно послабити графіки відключень”, – повідомив він.

Фото: Рівненська АЕС

Планові ремонтні роботи на енергоблоках атомних електростацій, як й на блоках ТЕС чи ГЕС відбувались постійно, однак раніше споживачі цього не помічали. За даними Укренерго, у 2021 році потужність генерації української енергосистеми (АЕС, ТЕС, ГЕС, СЕС, ВЕС) оцінювали орієнтовно у 56 ГВт. Навіть при умові експорту електроенергії Україна не потребувала такої потужності, тож частина енергоблоків перебувала на планових ремонтах чи просто була зупинена. На сьогодні частина потужності втрачена через окупацію (окупована Запорізька АЕС – це шість енергоблоків по 1 ГВт кожен, – це найбільша АЕС у Європі), більшість – зруйнована ракетними атаками.

"На сьогодні статистична інформація щодо енергетичного міксу закрита, але, швидше за все, на АЕС припадає понад 60% генерації. Дуже невелика частка вугільної генерації, яка раніше була базовою, та гідрогенерації, – пояснює у коментарі "Еспресо" ексміністр енергетики Олексій Оржель. – Частка відновлювальної енергетики у генерації іноді сягає 30%, але це лише у часи максимальної інсоляції (сонячної активності, - ред.). Тож основний виробник електроенергії – Енергоатом.

Трохи математики. На підконтрольній Україні території є три атомні станції, які сумарно мають 9 енергоблоків. Південноукраїнська АЕС має три енергоблоки-тисячники (потужність 1000 МВт кожного), Рівненська АЕС має чотири блоки загальною потужністю 2880 МВт і Хмельницька АЕС має два енергоблоки по 1000 МВт. Отож загалом потужність усіх АЕС 7,8 ГВт, тоді як потужність одної ЗАЕС була 6 ГВт. Але нагадаю, 7,8 ГВт – це майже половина потужності, які на сьогодні дає наша генерація, тоді як до повномасштабного вторгнення було 56 ГВт.

Чи встигнуть до осені відремонтувати частину ТЕС

За даними Укренерго, лише цього року Україна втратила 9 ГВт потужності. “Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії", – кажуть у НЕК. Фактично, в Україні на сьогодні немає жодної теплової електростанції, яка б не була зруйнована чи суттєво пошкоджена російськими атаками.

За словами Германа Галущенка, по всій країні триває безпрецедентна ремонтна кампанія, яка за обсягом робіт значно перевищує торішню.

Фото: ДТЕК

Пошкоджена ТЕС ДТЕК

"Якщо ремонтна кампанія буде йти так, як заплановано, то потенційно, у нас навіть деякі маневрові потужності з’являться до осені. Наразі відбувається процес перенесення вцілілого обладнання на об’єкти, які ще можна відновити. Намагаються встановити обладнання, що дають наші друзі та партнери, які розбирають свої старі станції й надають нам це обладнання”, – каже Олексій Оржель.

За його словами, за умови, що не буде нових масштабних обстрілів енергосистеми, можна сподіватись, що уже з вересня планові відключення будуть або суттєво зменшені, або їх узагалі не буде.

"Завершаться ремонти атомної генерації, матимемо трохи теплової генерації, при цьому рівень споживання зменшиться, бо спеки, яка дає літні піки споживання, уже не буде", – каже він.

Чому електроенергію у різних областях відключають нерівномірно

Виробництво електроенергії – лише частина проблеми. Вироблену електрику ще треба транспортувати до споживачів. Тому у регіонах, що розташовані ближче до лінії фронту, де пошкоджено багато підстанцій чи високовольтних ліній, ситуація з відключеннями може бути гіршою.

Скажімо, 19 липня на Львівщині практично увесь день не вимикали електроенергію, тож навіть в обленерго не могли пояснити, чому раптом скасували графіки відключень. В Укренерго коротко відзвітували – з технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській та Одеській областях. Фактично електрику, яку не змогли поставити у ці регіони, скерували в інші. Так само відбувається, коли в якійсь з областей багато населених пунктів знеструмлені через негоду – поки одні споживачі не можуть отримати електрику, її скеровують іншим.

Чи може Україна експортувати електрику, поки всередині країни діють графіки вимкнень

На фоні відключень електроенергії у соцмережах періодично з’являються скріни з сайту ENTSO-E, які начебто свідчать про експорт електроенергії. Мовляв, поки ми сидимо по пів доби без світла, українську електрику відправляють за кордон. Справді, частина електроенергії з України може потрапляти в об’єднану систему Європи, однак уникнути цього можна, лише від’єднавшись від об’єднаної енергосистеми Європи. Щоправда, тоді ми й імпортувати електрику не зможемо.

"Існує таке поняття, як фізичний перетин. Технічно взагалі неможливий у розгалужених мережах однонаправлений потік струму. Це можна зробити хіба що з генератора до споживача. А якщо у нас різні джерела генерації – це питання балансування системи, – пояснює Олексій Оржель. – Скажімо, вчора було зменшення графіків відключень, бо ми споживали надлишкову електроенергію з Польщі, оскільки у них збільшилась генерація ВДЕ. Тобто ми отримували електрику з Польщі, але це не був імпорт. Тобто оці перетоки не належать до понять імпорт-експорт взагалі. Бо імпорт і експорт – це комерційна діяльність, а тут йдеться про технічне балансування".

При цьому на сайті ENTSO-E відображається також інформація про комерційний експорт/імпорт в Україну. І у цій вкладці видно, що комерційного експорту немає.

скріншот з сайту ENTSO-E

За словами ексміністра, можливість комерційної передачі електроенергії обмежена на рівні 1,7 ГВт. І Україна усю цю потужність задіює для імпорту електрики – можливості експортувати електроенергію у нас немає. При цьому імпортувати більше, ніж ми імпортуємо на сьогодні, ми теж технічно не можемо.

"Є заявка від Укренерго на збільшення імпорту до 2,2 ГВт. Це було б дуже доречно на зиму. Але треба брати базовий варіант розвитку подій – коли збільшення імпорту не буде. Чому? Бо є внутрішні обмеження у мережах сусідніх країн, – каже Олексій Оржель. – У ЄС є свої режими і їхні обмеження не дають нам можливості отримати більшу потужність. Аби збільшити потужність чи побудувати нові транскордонні мережі потрібні значні інвестиції. Європейські гравці не готові вкладатись у дорогі інфраструктурні проєкти, які окупляться не за один рік, не розуміючи, як буде розвиватись ситуація в Україні".