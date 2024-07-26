Китайці продовжують гратися з нами, - дипломат Огризко про невідповідність слів та дій Пекіну

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, що китайці продовжують гратися з нами й говорять те, що нам було б приємно почути, але роблять речі, які розходяться з їхніми словами. Подивіться, вони начебто, як каже міністр, за справедливий мир. Які ж проблеми, давайте тоді зробимо так, щоб цей справедливий мир настав максимально швидко. Що для цього потрібно зробити? - Припинити постачання Росії тієї техніки, яку вона використовує у війні проти України. Хіба треба бути академіком, щоб прийти до такого банального висновку - ні, а хіба не треба припинити спонсорувати північнокорейський режим через який тепер Москва отримує додаткові можливості виходу на забезпечення її бодай застарілим, але все одно якимось озброєнням", - аналізує дипломат.

Огризко наголошує, що надто багато речей, які не збігаються з тим, що говорить офіційний Пекін.

"Він зараз щось сказав, а практичні кроки де? Тому я, чесно кажучи, не дуже вірю в те, що ми повинні брати на віру оці запевнення, бо запевнення запевненнями, а практика практикою", - підсумував керівник Центру дослідження Росії.

Що відомо

У вівторок, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю на зустріч зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".

За його словами, у Пекіні він проведе розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Також міністр закордонних справ обговорить з китайською стороною розвиток двосторонніх відносин.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії. Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили, зокрема, Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.

Експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара пояснив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочої поїздки у Китай хотів бодай трохи змінити позицію країни щодо миру.