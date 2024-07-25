Кулеба в Китаї прагнув бодай трохи змінити позицію Пекіна й активізувати в миротворчих зусиллях, - дипломат Хара

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я думаю, що можливо певне коригування позиції, але вже точно ми не побачимо Китай, як неупередженого посередника в цьому конфлікті. Він де-факто є союзником Російської Федерації в цьому питанні. Навряд китайці відмовляться від свого "мирного плану" - ті 12 пунктів, які були на річницю широкомасштабного вторгнення, або 6 пунктів, які були буквально кілька місяців тому в спільній заяві міністрів закордонних справ Китаю і Бразилії. Я думаю, найголовніше, чого хотів досягти Кулеба - це була спроба бодай трошки, щоб Китай змінив позицію, був більш активним в миротворчих зусиллях. Звичайно, що Кулеба абсолютно не хотів, щоб були суперницькі мирні плани, що треба приходити зводити до одного", - пояснив дипломат.

Хара наголосив, що український міністр закордонних справ під час робочої поїздки у Китай відстоював мирний план нашої країни.

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"Він також хотів спробувати натиснути на Китай. Оскільки Кулеба казав, що російська війна проти України - це не лише горе, але це також призупинення чи уповільнення темпів економічного розвитку і ця війна стоїть на заваді розвитку економічних відносин Китаю і Європи. Тобто він намагався це зробити, але навряд це зміниться, бо ключові інтереси Китаю не збігаються з Україною і нашими партнерами. Китайці не хочуть, щоб Захід консолідував ті ресурси, які є для того, щоб стримувати його в Індо-Тихоокеанському регіоні - це перше. По-друге, слабкий партнер Російська Федерація - це дуже вигідно, можна купувати що завгодно, можна просуватися на російську територію без загарбань і фактично брати під контроль цілі регіони Російської Федерації, я вже не кажу про ресурси, які звідти викачуються. Найголовніше, що такий залежний партнер буде підтримувати Китай у можливому протистоянні в Індо-Тихоокеанському регіоні", - підсумував експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики.

Що відомо

У вівторок, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю на зустріч зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".

За його словами, у Пекіні він проведе розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Також міністр закордонних справ обговорить з китайською стороною розвиток двосторонніх відносин.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії. Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили, зокрема, Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.