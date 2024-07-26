Олімпіада-2024: онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбудеться урочисте відкриття XXXIII літніх Олімпійських ігор. Еспресо проведе текстовий онлайн церемонії. Початок - 20:30

Церемонія Ігор у Парижі стане наймасштабнішою в історії та першою, яка відбуватиметься за межами стадіону. Усі збірні пропливуть під час відкриття на човнах Сеною. 10,5 тис. спортсменів подолають Парижем 6,5 км до площі Трокадеро, що поруч з Ейфелевою вежею.

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Україну на Олімпіаді-2024 представлятимуть 140 спортсменів, Прапороносцями нашої команди на церемонії відкриття стануть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.