Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Олімпіада-2024: онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі

Олімпіада-2024: онлайн-трансляція церемонії відкриття Ігор у Парижі

Дмитро Марценишин
26 липня, 2024 п'ятниця
14:30
Спорт Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Зміст

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбудеться урочисте відкриття XXXIII літніх Олімпійських ігор. Еспресо проведе текстовий онлайн церемонії. Початок - 20:30

Церемонія Ігор у Парижі стане наймасштабнішою в історії та першою, яка відбуватиметься за межами стадіону. Усі збірні пропливуть під час відкриття на човнах Сеною. 10,5 тис. спортсменів подолають Парижем 6,5 км до площі Трокадеро, що поруч з Ейфелевою вежею.  

Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами   

Україну на Олімпіаді-2024 представлятимуть 140 спортсменів, Прапороносцями нашої команди на церемонії відкриття стануть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.   


 
Теги:
Франція
Олімпіада
Еліна Світоліна
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
25 липня, 2024 четвер
У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
Рада безпеки ООН
Автор Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
відновлення електропостачання
Автор Зіновія Воронович
25 липня, 2024 четвер
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.47
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 липня
15:34
На ТОТ Херсонщини прибули росіяни, щоб "підвищувати компетентність" колаборантів, - Спротив
15:17
дрон, БПЛА
У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона біля магазину: поранено 5 людей
15:04
Південноукраїнська АЕС
У МАГАТЕ підтвердили зупинку блоку на Південноукраїнській АЕС, в Укренерго відреагували
15:02
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Маю дві версії: полковник запасу СБУ Притула про вбивство Ірини Фаріон
14:59
вугілля порт
Росіяни на ТОТ почали продавати вугілля з Кузбасу, - правозахисник Лисянський
14:42
Україна - Євросоюз
Євросоюз передасть Україні 68 генераторів
14:34
врожай
Українські аграрії зібрали понад 22 млн тонн нового врожаю
14:25
Імерсивна вистава STEREO
"Упевнитися у своїх почуттях і виборах": у Львові покажуть імерсивну виставу для пар STEREO
14:24
У Москві заарештували ексзаступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова через корупцію
14:15
вуличне освітлення
У Києві з 27 липня графіки вимкнень світла зсунуться на годину вперед
14:01
OPINION
Богдан Данилишин
Валютні очікування: куди рухається валютний курс?
13:57
Брав участь в окупації та вбивах цивільних: у Маріуполі встановили пам’ятник військовому РФ
13:52
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго внесло зміни у графіки відключення на 26 липня: ситуація в енергосистемі
13:36
Угорщина
У Орбана звинувачують Україну в шантажі Угорщини та Словаччини припиненням постачання російської нафти
13:34
Україна та Польща розвиватимуть залізничне сполучення між країнами 
13:33
Франція
Можуть постраждати 800 тис. пасажирів: у Франції в день відкриття Олімпіади невідомі здійснили диверсії на залізниці
13:14
Аналітика
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами
13:10
ЮНЕСКО створило Офіс підтримки відновлення в Україні: деталі 
12:55
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
"Сучасна ППО не змогла захистити": Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Саки" в окупованому Криму
12:49
Чорноморський флот РФ
Британська розвідка назвала причину, через яку РФ скасувала парад на День ВМФ у 2024 році
12:46
Андрій Хливнюк
"Бумбокс" задонатили на ЗСУ 2 млн грн гонорару за виступ на ATLAS
12:37
Євросоюз
ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ
12:33
Київ спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури
12:23
Камала Гарріс
"Вона буде фантастичною президенткою": Барак і Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс
12:21
Мовознавиця Ірина Фаріон
"СБУ недолуго замітає сліди після вбивства Фаріон": роспропаганда поширює фейки про замах на мовознавицю
12:20
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття Ігор у Парижі
12:13
Росія з КНДР
У 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% за рік завдяки поставкам зброї Росії
12:09
Оля Полякова
Полякова і Дорофєєва спростували участь у фестивалі Лайми Вайкуле
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Без позиції українців всі мирні плани — пусті балачки
11:49
Оновлено
Підозрюваний у вбивсті Ірини Фаріон
Силовики дали брифінг щодо вбивства Фаріон: деталі
11:25
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російські дрони у повітряному просторі Румунії під час атаки на Одесу та надії й виклики України після довгого очікування на F-16. Акценти світових ЗМІ 26 липня
11:06
Підпалював електропідстанції: СБУ затримала 20-річного жителя Черкащини
11:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 липня: скільки коштують долар і євро
10:49
Андрій Юсов
"Починає давати збій": у ГУР назвали найслабше місце військової машини росіян
10:37
Велика Британія планує розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї РФ, - Times
10:24
Росіяни авіабомбами вбили двох і поранили чотирьох цивільних жителів Донеччини 25 липня
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Захід боїться поразки Росії так само, як і поразки України
10:06
олімпіада 2024
Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro
09:51
Румунія
Румунія викликала представника РФ через падіння "шахедів" на території країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV