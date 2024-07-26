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Припинення транзиту нафти "Лукойл": Словаччина заявила, що запропонувала Україні технічне рішення

Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
19:36
Світ Лукойл

Словаччина запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні

Зміст

Про це інформує Reuters.

В офісі уряду Словаччини повідомили, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо розмовляв у п'ятницю, 26 липня, зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

"(Фіцо - ред.) запропонував українським партнерам технічне рішення, в якому мали б брати участь кілька держав, включаючи Словаччину", - йдеться в заяві.

Як стверджують в офісі, альтернативні поставки є дорожчими і можуть бути технологічно незручними для словацького нафтопереробного заводу "Словнафта"

Словаччина, яка вважає себе заручником України та ЄС у цій суперечці, закликала Єврокомісію діяти негайно.

Угорські урядовці також закликали до швидкого вирішення проблеми.

"Якщо ситуація не буде вирішена, виникне дефіцит палива ... рішення має бути знайдено до вересня, - заявив Гергей Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. - Україна шантажує дві країни, які виступають за мир і припинення вогню".

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Теги:
Україна
Росія
Словаччина
нафта
Угорщина
Війна з Росією
Економіка
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