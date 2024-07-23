Угорщина та Словаччина ініціювали скликання комітету Єврокомісії через припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу"
Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України
Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Він наголосив, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав лист від очільників МЗС Угорщини й Словаччини, у якому йшлося про вплив зупинки постачання нафти "Лукойлу" через трубопровід "Дружба".
За словами Гілла, Єврокомісія наразі вивчає цей лист.
"Тому ми зараз вивчаємо зміст листа, дивлячись на деталі цієї дії України, а потім ми вирішимо, яких кроків вжити далі. Я можу додати, що Словаччина та Угорщина скликали засідання комітету з торговельної політики цієї середи, що стане можливістю обговорити це питання далі та дасть нам більше інформації, щоб краще оцінити факти, перш ніж ми ухвалимо будь-яке рішення", – розповів речник.
- Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.
- 22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.
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