Угорщина та Словаччина ініціювали скликання комітету Єврокомісії через припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу"

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав лист від очільників МЗС Угорщини й Словаччини, у якому йшлося про вплив зупинки постачання нафти "Лукойлу" через трубопровід "Дружба".

За словами Гілла, Єврокомісія наразі вивчає цей лист.

"Тому ми зараз вивчаємо зміст листа, дивлячись на деталі цієї дії України, а потім ми вирішимо, яких кроків вжити далі. Я можу додати, що Словаччина та Угорщина скликали засідання комітету з торговельної політики цієї середи, що стане можливістю обговорити це питання далі та дасть нам більше інформації, щоб краще оцінити факти, перш ніж ми ухвалимо будь-яке рішення", – розповів речник.