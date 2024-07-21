Фіцо у розмові зі Шмигалем розкритикував санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл"
Прем’єр-міністр Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку
Про це повідомляє TASR з посиланням на у пресслужбу словацького уряду.
Фіцо вважає це безглуздими санкціями, оскільки, на його думку, вони завдають шкоди не РФ, а в основному деяким країнам ЄС.
"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод "Словнафта", який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки. Це вплине не лише на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання", – зазначив Фіцо.
За даними урядової канцелярії, Фіцо спілкувався з цим питанням з відповідними членами кабінету міністрів, а також офіційними особами MOL протягом кількох днів. У міністерстві заявили, що хоча "Лукойл" забезпечив частину поставок "Словнафті", НПЗ забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел.
- Нагадаємо, що нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував.
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