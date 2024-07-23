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Угорщина пригрозила блокувати військову допомогу ЄС Україні до відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу"

23 липня, 2024 вiвторок
17:47
Світ Петер Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю ATV Hіrado.

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярда євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти "Лукойлу" через Україну", - зазначив Сіярто.

За його словами, енергопостачання Угорщини й Словаччини нібито перебуває під загрозою, тому що 33% і 40-45% імпорту сирої нафти припадає на "Лукойл", а російська сировина постачається через Україну.

Угорський міністр закордонних справ додав, що в угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом йдеться: Київ не може повністю чи частково транзит енергоносіїв до держав ЄС через свою територію.

Водночас Сіярто запевнив, що Угорщина не обмежиться лише скаргою до ЄС стосовно питання тразиту нафти РФ, хоча, на його думку, Єврокомісії буде важко підтримати Україну щодо цього.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Словаччина
нафта
Угорщина
Війна з Росією
допомога Україні
Світ про Україну
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