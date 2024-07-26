Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка У Орбана звинувачують Україну в шантажі Угорщини та Словаччини припиненням постачання російської нафти

У Орбана звинувачують Україну в шантажі Угорщини та Словаччини припиненням постачання російської нафти

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
13:36
Економіка Угорщина

Очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл"

Зміст

Про це повідомляє Telex.

За словами Гуляша, блокуванням постачання сирої нафти Україна шантажує Угорщину та Словаччину. Він вважає, що якщо ситуація не зміниться, можливий дефіцит палива в країні.

Він зауважив, що резерви ще є, але рішення має бути знайдене до вересня.

"Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення", – зазначив Гуяш.

Угорський уряд вважає, що Україна ставить країну в "безвихідну" ситуацію.

Гуляш підкреслив, що більшість електроенергії Україна імпортує з Угорщини, в якій живе багато українців. Однак, дорікнув він, Угорщина не буде цим шантажувати Україну.

Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати це для шантажу України.

Стосовно відносин між ЄС та Україною угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока зазначив, що, на думку Угорщини та Словаччини, Україна порушила правила Угоди про асоціацію з ЄС. У цьому випадку країни-учасниці мають право ініціювати консультації, якщо це не приведе до результату, існує навіть можливість судового розгляду. Уряд також перевіряє, чи не порушує дія України Енергетичну хартію.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Словаччина
нафта
Угорщина
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
25 липня, 2024 четвер
"В Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16": новий вкид роспропаганди
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Ллойд Остін
Автор Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
Пентагон відреагував на військові літаки РФ і КНР біля берегів Аляски
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.47
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 липня
14:01
OPINION
Богдан Данилишин
Валютні очікування: куди рухається валютний курс?
13:57
Брав участь в окупації та вбивах цивільних: у Маріуполі встановили пам’ятник військовому РФ
13:52
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго внесло зміни у графіки відключення на 26 липня: ситуація в енергосистемі
13:34
Україна та Польща розвиватимуть залізничне сполучення між країнами 
13:33
Франція
Можуть постраждати 800 тис. пасажирів: у Франції в день відкриття Олімпіади невідомі здійснили диверсії на залізниці
13:14
Аналітика
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами
13:10
ЮНЕСКО створило Офіс підтримки відновлення в Україні: деталі 
12:55
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
"Сучасна ППО не змогла захистити": Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Саки" в окупованому Криму
12:49
Чорноморський флот РФ
Британська розвідка назвала причину, через яку РФ скасувала парад на День ВМФ у 2024 році
12:46
Андрій Хливнюк
"Бумбокс" задонатили на ЗСУ 2 млн грн гонорару за виступ на ATLAS
12:37
Євросоюз
ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ
12:33
Київ спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати відчутне зниження температури
12:23
Камала Гарріс
"Вона буде фантастичною президенткою": Барак і Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс
12:21
Мовознавиця Ірина Фаріон
"СБУ недолуго замітає сліди після вбивства Фаріон": роспропаганда поширює фейки про замах на мовознавицю
12:20
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття Ігор у Парижі
12:13
Росія з КНДР
У 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% за рік завдяки поставкам зброї Росії
12:09
Оля Полякова
Полякова і Дорофєєва спростували участь у фестивалі Лайми Вайкуле
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Без позиції українців всі мирні плани — пусті балачки
11:49
Оновлено
Підозрюваний у вбивсті Ірини Фаріон
Силовики дали брифінг щодо вбивства Фаріон: деталі
11:25
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російські дрони у повітряному просторі Румунії під час атаки на Одесу та надії й виклики України після довгого очікування на F-16. Акценти світових ЗМІ 26 липня
11:06
Підпалював електропідстанції: СБУ затримала 20-річного жителя Черкащини
11:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 липня: скільки коштують долар і євро
10:49
Андрій Юсов
"Починає давати збій": у ГУР назвали найслабше місце військової машини росіян
10:37
Велика Британія планує розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї РФ, - Times
10:24
Росіяни авіабомбами вбили двох і поранили чотирьох цивільних жителів Донеччини 25 липня
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Захід боїться поразки Росії так само, як і поразки України
10:06
олімпіада 2024
Ізраїль попередив Францію про загрозу терактів під час Олімпіади, - Le Figaro
09:51
Румунія
Румунія викликала представника РФ через падіння "шахедів" на території країни
09:30
РФ ударила КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини, пошкоджено житлові будинки
09:30
ЗСУ, мобілізація
"Темпи мобілізації зросли": Міноборони заявило, що наразі немає гострої потреби у зниженні призовного віку
09:16
Інтерв’ю
Членство України в ЄС - це реальність, яка матеріалізується в нас на очах, - польська політологиня Боніковська
09:04
Новини Львова
У дев'яти містах Бельгії викрили підготовку теракту, заарештовано 7 осіб
08:50
"Ці авто - чиїсь врятовані життя": Залужний повідомив про відправку в Україну 50 машин від британських благодійників
08:40
Стежив за блогером, який критикував Фаріон: "Схеми" дослідили соцмережі підозрюваного у вбивстві мовознавиці
08:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала "шахедами" енергооб'єкти у двох регіонах України: є постраждалий
08:05
OPINION
Віктор Трегубов
Коли можна буде говорити про мир
07:38
обстріл, ППО
Вночі росіяни випустили по Україні "Іскандер-М" та 22 безпілотники: скільки знищила українська ППО
07:38
втрати окупантів
РФ за добу в Україні втратила 950 військових, 7 танків і 73 БПЛА
07:27
Пентагон
Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України, виправивши бухгалтерську помилку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV