У Орбана звинувачують Україну в шантажі Угорщини та Словаччини припиненням постачання російської нафти

Про це повідомляє Telex.

За словами Гуляша, блокуванням постачання сирої нафти Україна шантажує Угорщину та Словаччину. Він вважає, що якщо ситуація не зміниться, можливий дефіцит палива в країні.

Він зауважив, що резерви ще є, але рішення має бути знайдене до вересня.

"Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення", – зазначив Гуяш.

Угорський уряд вважає, що Україна ставить країну в "безвихідну" ситуацію.

Гуляш підкреслив, що більшість електроенергії Україна імпортує з Угорщини, в якій живе багато українців. Однак, дорікнув він, Угорщина не буде цим шантажувати Україну.

Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати це для шантажу України.

Стосовно відносин між ЄС та Україною угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока зазначив, що, на думку Угорщини та Словаччини, Україна порушила правила Угоди про асоціацію з ЄС. У цьому випадку країни-учасниці мають право ініціювати консультації, якщо це не приведе до результату, існує навіть можливість судового розгляду. Уряд також перевіряє, чи не порушує дія України Енергетичну хартію.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.