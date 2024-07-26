Не схоже на робочий зразок морського дрона: Defense Express про гідроцикл з вибухівкою біля Стамбула, який нібито належить Україні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це вже не перший епізод, коли невідомий морський дрон припливає до берега Чорноморської держави. Цей виріб на жоден із раніше відомих не схожий. Він виглядає як завгодно, але не як робочий зразок морського дрона.Тобто такі специфічні епізоди вже відбувалися", - зауважив Киричевський.

Військовий експерт нагадав, що навесні румуни біля узбережжя теж знайшли конструкцію доволі дивної форми, яка була облита фарбою.

"Туди була пришпандьорена тарілка Starlink та бойова частина від радянської протикорабельної ракети П-15 "Терміт", яких в нас немає. Тому що П-15 Терміт стояв у Криму до 2014 року й цей ПКР ми втратили. Тобто це було схоже на що завгодно, тільки не на серійний чи дослідницький морський дрон, який міг би використовуватися Силами оборони України", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, ворог з нами може гратися у дезінформаційні ігри.

"Чомусь до Туреччини ця маломорехідна конструкція допливла після того, як Туреччина вирішила приєднатися до мирної ініціативи з мінно-тральною місією НАТО, яка спрямована на те, щоб не дати росіянам ескалувати загрози для судноплавства в Чорному морі. Тобто ворог з нами може гратися у дезінформаційні ігри. Треба з будь-якими речами, які можуть бути схожими на наші, бути обережними. Тому що, якщо росіянам буде треба, то на інструменті своїх провокацій вони ще й не таке намалюють", - резюмував Киричевський.