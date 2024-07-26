Не схоже на робочий зразок морського дрона: Defense Express про гідроцикл з вибухівкою біля Стамбула, який нібито належить Україні
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що виріб, який прибило до берегів Туреччини, не схожий на жоден із раніше відомих
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Це вже не перший епізод, коли невідомий морський дрон припливає до берега Чорноморської держави. Цей виріб на жоден із раніше відомих не схожий. Він виглядає як завгодно, але не як робочий зразок морського дрона.Тобто такі специфічні епізоди вже відбувалися", - зауважив Киричевський.
Військовий експерт нагадав, що навесні румуни біля узбережжя теж знайшли конструкцію доволі дивної форми, яка була облита фарбою.
"Туди була пришпандьорена тарілка Starlink та бойова частина від радянської протикорабельної ракети П-15 "Терміт", яких в нас немає. Тому що П-15 Терміт стояв у Криму до 2014 року й цей ПКР ми втратили. Тобто це було схоже на що завгодно, тільки не на серійний чи дослідницький морський дрон, який міг би використовуватися Силами оборони України", - наголосив Киричевський.
За словами військового експерта, ворог з нами може гратися у дезінформаційні ігри.
"Чомусь до Туреччини ця маломорехідна конструкція допливла після того, як Туреччина вирішила приєднатися до мирної ініціативи з мінно-тральною місією НАТО, яка спрямована на те, щоб не дати росіянам ескалувати загрози для судноплавства в Чорному морі. Тобто ворог з нами може гратися у дезінформаційні ігри. Треба з будь-якими речами, які можуть бути схожими на наші, бути обережними. Тому що, якщо росіянам буде треба, то на інструменті своїх провокацій вони ще й не таке намалюють", - резюмував Киричевський.
- Росія почала запускати нові бюджетні безпілотники під час атак по Україні. Їх використовують як приманку та засіб для виявлення української протиповітряної оборони.
- У розвідці Естонії переконані, що Росія й надалі отримуватиме військову техніку, необхідну для продовження збройної агресії проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе