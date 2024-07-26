Росія використовує дешеві дрони для виявлення української ППО, - Reuters

Про це повідомив речник української військової розвідки Андрій Черняк у коментарі Reuters.

За його словами, за останні кілька тижнів Росія використовувала в п'яти атаках два нових типи безпілотників, виготовлені з пінопласту і фанери. Один з них має камеру та SIM-карту українського оператора для надсилання зображень військовим РФ.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де знаходяться кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються ... отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", - сказав Андрій Черняк.

Він додав, що нові безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже схожі на "шахеди" і літають групами. Другий новий тип дронів не містить вибухового заряду або містить лише невеликий заряд і використовується як приманка.

Зазначається, що оскільки з землі такий БПЛА практично не відрізнити від звичайного ударного безпілотника, його все одно потрібно збивати, щоб виявити, де розташовані українські системи ППО.

Андрій Черняк додав, що нові дрони, ймовірно, коштують 10 000 доларів за штуку, попри їхню велику дальність польоту, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети ППО.

Крім того, безпілотники можуть літати на висоті 1 км, що робить їх поза зоною досяжності кулеметів і автоматичних гвинтівок.