Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменують 3 станції метро та 48 вулиць

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Під час засідання члени робочої групи проголосували за перейменування станцій метро "Героїв Праці", "Завод імені Малишева" та "Проспект Гагаріна" на "Салтівська", "Заводська" й "Левада" відповідно.

Серед перейменованих вулиць зокрема такі: вул. Героїв праці замінять на Нескорених, вул. Лермонтовську - на Майка Йогансена, вул. Дружби Народів - на Соборності України, проспект Гагаріна - на проспект Аерокосмічний.

До того ж у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.