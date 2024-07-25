Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменують 3 станції метро та 48 вулиць
У Харківській ОВА у середу, 24 липня, проголосували за нові назви для 48 вулиць та 3 станцій метрополітену відповідно до закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії"
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Під час засідання члени робочої групи проголосували за перейменування станцій метро "Героїв Праці", "Завод імені Малишева" та "Проспект Гагаріна" на "Салтівська", "Заводська" й "Левада" відповідно.
Серед перейменованих вулиць зокрема такі: вул. Героїв праці замінять на Нескорених, вул. Лермонтовську - на Майка Йогансена, вул. Дружби Народів - на Соборності України, проспект Гагаріна - на проспект Аерокосмічний.
До того ж у Харкові з'являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
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