У Харкові остаточно розібрали постамент пам’ятника Пушкіну
У середу, 5 червня, у центрі Харкова комунальники остаточно розібрали постамент, який залишався на місці пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну
Про це повідомили у Харківській міськраді.
"Робітники Харківзеленбуду розібрали постамент пам'ятника Олександру Пушкіну на площі Поезії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після демонтажу фахівці працюють над благоустроєм території.
Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада
- Ще у липні 2022 року стало відомо про демонтаж самого пам'ятника російському поету і зазначалося, що його відправили на "відповідальне зберігання".
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