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OPINION

Історія з Чирковим ганебна, але ілюстративна

Борислав Береза
26 липня, 2024 п'ятниця
20:01
Погляд Борислав Береза

Усе відбувається вперше і в Україні вперше прибрали стендапера зі сцени під час виступу, щоб не отримати стусана від влади

Зміст

Прибрали не за жарти чи критику, а про всяк випадок. А то ж влада образиться і...

Коли Сергій Чирков зачитував передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського, то в нього вирвали мікрофон та силою вивели зі сцени.

Під час виступу на фестивалі "Atlas" Чирков зачитав зі сцени промову Зеленського з президентських дебатів 2019 року. Просто зачитав. Комік нагадав публіці обіцянки Зеленського про "кінець епохи бідності", "кінець кумівства" та "швидке завершення війни". При цьому очевидці повідомили, що стендапер ніяк не приколювався та не іронізував, а просто зачитував цитати, не надаючи їм оцінок та не жартуючи. Але під час перфомансу до нього підійшов охоронець, вирвав мікрофон та силою вивів зі сцени.

Гуморист у соцмережах згодом повідомив, що із ним все добре.

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Організатори Atlas Festival пізніше заявили, що сталося "прикре непорозуміння" між Чирковим та одним зі співробітників команди, який "перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо через хибну інтерпретацію того, що відбувалося на сцені". Гарна спроба, але ні.

За фактом, Чиркова вивели зі сцени через те, що всі й так знають. Через страх, що це може бути сприйнято в ОПі якось не так. Наприклад, як критика. А критику в на Банковій сприймають негативно.

І цього справді бояться. Тому що сьогодні критикувати Зеленського чи Єрмака вкрай небезпечно. Після того до тебе можуть прийти правоохоронні або фіскальні органи. А можуть і повістку як покарання вручити. І тоді вже не будеш чілити на Atlas Festival або організовувати його.

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Якщо хтось забув, як влада це робить, то пригадайте вручення повістки журналісту, який виявив елітне майно у Голови департаменту кібербезпеки СБУ. А те, що відбулося на Atlas Festival показує головне, що ми впевнено рухаємося до автократії та заборони критики або жартів про владу. Так було в СРСР. Так зараз у Білорусі та Рашці. І схоже, що хтось хоче таке і в Україні. Наступним кроком будуть арешти опозиції та критиків влади? Ганебна історія. Ганебна. Але ілюстративна.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Шоу-бізнес
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
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