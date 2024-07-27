Інциденти з російськими "шахедами" в Румунії: прем'єр Чолаку пояснив, чому їх не можуть збивати
Премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку розповів, чому його країна не може збивати російські "шахеди" попри те, що їх уламки падають на румунську територію
Про це інформує Digi24.
За словами прем'єра, Румунія веде постійний моніторинг через падіння російських дронів на її територію. Втім, сили ППО не мають можливості їх збивати.
Відповідаючи на запитання, чи збила Румунія російські безпілотники, які проникли на територію країни 24 липня, Чолаку відповів, що для цього потрібно було б відкрити вогонь по території України.
"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього приводу. Існує моніторинг, і ви бачили, що ці безпілотники, як правило, збиваються українською артилерією і відразу падають на берег Дунаю", - сказав він.
Разом з тим, на думку прем'єра, російські безпілотники не становлять загрози для румунів.
- Уночі 24 липня жителі північної частини прикордонного Тульчинського повіту отримали сигнал про повітряну тривогу під час атаки РФ на Україну.
- Про інцидент в Румунії також згадували Повітряні сили й румунські ЗМІ.
- Згодом міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після інцидентів з російськими безпілотниками на території країни.
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