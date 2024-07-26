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Україна та Молдова приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти Ірану

Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
18:55
Світ санкції проти Ірану

Дев’ять країн приєднались до рішення Ради Євросоюзу продовжити санкції проти Ірану у відповідь на підтримку РФ та угруповань на Близькому Сході

Зміст

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій на сайті інституції.

За словами Борреля, 15 липня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження та розширення санкцій проти Ірану. Ці санкції пов'язані з військовою підтримкою Іраном війни РФ проти України, а також підтримкою угрупувань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Рішення передбачає продовження санкцій до 27 липня 2025 року, розширення санкційного списку шляхом додавання 4 осіб та 2 організацій, пов'язаних з військовою підтримкою агресії.

До рішення приєдналися країни-кандидати на вступ до ЄС: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова та Боснія і Герцеговина, а також країни ЄАВТ: Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Усі країни, що приєдналися до рішення, зобов'язалися узгодити свою національну політику з цим рішенням, гарантуючи виконання санкцій. 

  • В Ірані зафіксували значне нарощення двох ключових об'єктів з виробництва балістичних ракет після того, як Тегеран та Москва уклали угоду про постачання цього озброєння до РФ.

Теги:
Україна
ЄС
Молдова
Близький Схід
Іран
Війна з Росією
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