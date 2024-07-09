Reuters: Іран розширив виробництво балістичних ракет після угоди з РФ щодо їх постачання
В Ірані зафіксували значне нарощення двох ключових об'єктів з виробництва балістичних ракет після того, як Тегеран та Москва уклали угоду про постачання цього озброєння до РФ
Про це пише Reuters, посилаючись на супутникові знімки Planet Labs.
На знімках військової бази "Модаррес" та комплексу з виробництва ракет "Ходжир" у квітні було видно понад 30 нових будівель.
На фото також помітно, що вони оточені великими земляними валами. Це зроблено для захисту будівель від детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх спорудах.
Як пише Reuters, будь-яке збільшення виробництва ракет або безпілотників у Тегерані може викликати занепокоєння США. Втім, у національній розвідці відмовилися коментувати аналіз дослідників.
Представник Ради національної безпеки США відмовився підтвердити їхню оцінку і додав, що Вашингтон запровадив різноманітні санкції, спрямовані на обмеження виробництва та експорту іранських ракет і безпілотників.
- 19 квітня країни Великої сімки попередили Іран утриматися від відправки балістичних ракет до Росії, заявивши, що такий крок спричинить "нові та значні заходи проти Ірану".
- Після цього, 26 квітня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів зустріч з іранським колегою Мохаммадом Аштіані, під час якої заявив про готовність Москви розширити військове співробітництво з Тегераном.
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