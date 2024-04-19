Країни G7 застерегли Іран від відправки балістичних ракет Росії
У п'ятницю, 19 квітня, країни Великої сімки попередили Іран утриматися від відправки балістичних ракет до Росії, заявивши, що такий крок спричинить "нові та значні заходи проти Ірану"
Про це повідомляє Politico.
Після звітів розвідки про те, що Іран може поповнити російські запаси балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій, країни G7 оприлюднили комюніке з попередження цього не робити.
"Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це означатиме суттєву матеріальну ескалацію в його підтримці війни Росії в Україні", - йдеться в заяві.
Згідно з документом, якщо ж Тегеран продовжить постачання ракет до Росії, країни Великої сімки будуть"готові відповісти швидко і скоординовано, в тому числі новими та значними заходами проти Ірану".
За словами двох чиновників, знайомих з ходом переговорів, однією з можливих санкцій може стати обмеження польотів для авіакомпанії Iran Air, хоча юридичні питання все ще залишаються відкритими.
- У середу, 17 квітня, президент США Джо Байден заявив, що друзі Путіна – Китай, Іран і Північна Корея – допомагають РФ посилювати наступ.
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