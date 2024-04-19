Країни G7 застерегли Іран від відправки балістичних ракет Росії

Про це повідомляє Politico.

Після звітів розвідки про те, що Іран може поповнити російські запаси балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій, країни G7 оприлюднили комюніке з попередження цього не робити.

"Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це означатиме суттєву матеріальну ескалацію в його підтримці війни Росії в Україні", - йдеться в заяві.

Згідно з документом, якщо ж Тегеран продовжить постачання ракет до Росії, країни Великої сімки будуть"готові відповісти швидко і скоординовано, в тому числі новими та значними заходами проти Ірану".

За словами двох чиновників, знайомих з ходом переговорів, однією з можливих санкцій може стати обмеження польотів для авіакомпанії Iran Air, хоча юридичні питання все ще залишаються відкритими.