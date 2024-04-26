"Відносини виходять на новий рівень": Росія й Іран заявили про поглиблення співпраці у військовій сфері
У п'ятницю, 26 квітня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів зустріч з іранським колегою Мохаммадом Аштіані, під час якої заявив про готовність Москви розширити військове співробітництво з Тегераном
Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.
За словами Шойгу, останнім часом відносини між Росією та Іраном набули особливо довірливого характеру й успішно розвиваються.
Він додав, що "співпраця Росії та Ірану завжди вирізнялася динамікою і багатоплановістю", до чого зобов'язує військово-політична обстановка у світі та "спільні підходи до побудови справедливого світопорядку, заснованого на рівноправності всіх учасників міжнародного співтовариства".
"Підтверджуємо готовність до подальшого розвитку, розширення взаємовигідного військового та військово-технічного співробітництва. Приділимо цьому особливу увагу", - наголосив він.
Міністр оборони Ірану Мохаммад Аштіані зауважив, що відносини між країнами "переходять на новий рівень".
"Наші відносини тільки поглиблюються і розширюються, виходять на новий рівень", - зазначив він.
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У п'ятницю, 19 квітня, країни Великої сімки попередили Іран утриматися від відправки балістичних ракет до Росії, заявивши, що такий крок спричинить "нові та значні заходи проти Ірану".
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