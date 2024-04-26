"Відносини виходять на новий рівень": Росія й Іран заявили про поглиблення співпраці у військовій сфері

Про це інформує російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами Шойгу, останнім часом відносини між Росією та Іраном набули особливо довірливого характеру й успішно розвиваються.

Він додав, що "співпраця Росії та Ірану завжди вирізнялася динамікою і багатоплановістю", до чого зобов'язує військово-політична обстановка у світі та "спільні підходи до побудови справедливого світопорядку, заснованого на рівноправності всіх учасників міжнародного співтовариства".

"Підтверджуємо готовність до подальшого розвитку, розширення взаємовигідного військового та військово-технічного співробітництва. Приділимо цьому особливу увагу", - наголосив він.

Міністр оборони Ірану Мохаммад Аштіані зауважив, що відносини між країнами "переходять на новий рівень".

"Наші відносини тільки поглиблюються і розширюються, виходять на новий рівень", - зазначив він.