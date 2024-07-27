Мін'юст провів перевірку законності нових правил вступу в аспірантуру

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

У МОН розповіли, що у мережі почала поширюватися інформація щодо того, що Державна регуляторна служба сумнівається у правомірності наказів МОН щодо скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові цьогорічні обмеження на переведення і поновлення.

Відтак, після звернення регулятора, Міністерство юстиції провело перевірку. Результати показали, що ці накази та рішення є законними.

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"Рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки", - зазначили в МОН.

У міністерстві додали, що таким чином будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН - відсутні.