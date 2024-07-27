Мін'юст провів перевірку законності нових правил вступу в аспірантуру
Міністерство юстиції України після перевірки законності змін щодо порядку вступу в аспірантуру постановило, що вони є правомірними
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
У МОН розповіли, що у мережі почала поширюватися інформація щодо того, що Державна регуляторна служба сумнівається у правомірності наказів МОН щодо скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові цьогорічні обмеження на переведення і поновлення.
Відтак, після звернення регулятора, Міністерство юстиції провело перевірку. Результати показали, що ці накази та рішення є законними.
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"Рішення МОН щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки", - зазначили в МОН.
У міністерстві додали, що таким чином будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН - відсутні.
- Раніше в Україні змінили правила вступу в аспірантуру. Віднині вступити в аспірантуру на контракт можна буде лише на заочну та вечірню форми навчання, й це не даватиме права на відстрочку від мобілізації.
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