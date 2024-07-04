Аспірантура не дорівнюватиме відстрочці. Пояснює військовий адвокат

Розмова відбулась у рамках програми "Коментар" на ютуб каналі Еспресо. Євген Филипець — кандидат юридичних наук, офіцер юстиції ЗСУ, військовий адвокат, який спеціалізується на наданні юридичних послуг військовозобов'язаним та чинним військовим.

Фото: Євген Филипець. Фото: фейсбук сторінка адвоката

Аспірантура: нові правила

Міністерство освіти нещодавно внесло зміни до правил вступу на аспірантуру, що викликало значний резонанс. Міністр освіти наголосив на необхідності перегляду умов для аспірантів. У законодавстві зазначено, що всі аспіранти, незалежно від форми навчання (контрактна чи державна), мають право на відстрочку. Однак, новий підзаконний акт фактично змінює це право, вводячи обмеження саме в розпал вступної кампанії. Яка буде юридична перспектива справ, які будуть стосуватися оскарження цього рішення Міністерства освіти з приводу контрактників аспірантів, які вже не матимуть можливості вчитись на денній формі?

Міністр освіти наказом № 910 дозволив навчання в аспірантурі за контрактом лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку. Згідно з цим наказом, лише ті, хто мають право на відстрочку відповідно до статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, можуть вступати на денну форму навчання.

Це рішення прийнято на рівні наказу міністра, а не урядової постанови, що викликає питання щодо його конституційності. Конституційний Суд вже вказав, що обмеження прав людини можуть встановлюватися лише законом.

Ситуація створює правову невизначеність, особливо в розпал вступної кампанії. Є перспектива судових процесів, але невідомо, хто і коли цим займатиметься. Зараз близько 200 000 осіб зареєструвалися для участі в конкурсі, але це не означає, що всі вони стануть аспірантами чи що всі вони призивного віку.

Допис Оксена Лісового стосовно нововведення щодо аспірантів.

Я ще зроблю ремарку, що поряд з цим всім на сьогодні абсолютно не вирішені деякі технічні моменти до прикладу з особами, які здобувають вищу освіту за кордоном. Вони не можуть підтвердити факт свого навчання довідкою з ЄДЕБО, що фактично позбавляє їх права на відстрочку. Також не розв'язане питання з аспірантами, які перебували в статусі здобувачів до введення підготовки на доктора філософії та зараз перебувають в академічних відпустках.

Нещодавно Кабінет Міністрів видав ряд підзаконних актів, проте виникли проблеми із їхньою відповідністю закону. Люди не йдуть до ТЦК через те, що закон та урядові постанови не функціонують нормально. Наприклад, серед мобілізованих вже є 2000 працівників оборонно-промислового комплексу, але навіть вони не можуть скористатися своїм правом на відстрочку. Як ви оцінюєте цю ситуацію?

Це дійсно глобальна проблема. Постанова Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня мала на меті виправити ситуацію, але створила лиш нові проблеми. Вона вимагає три базові компоненти для оформлення відстрочки: наявність батька або матері з інвалідністю, відсутність інших осіб, і доведення факту догляду через компенсацію або акт. На практиці це реалізувати майже неможливо. Через ці неточності люди не можуть отримати відстрочку і змушені проходити багато бюрократичних процедур.

І я вам скажу більше: є певний обман. Постанова передбачає спочатку подання та розгляд питання про відстрочку, а потім власне ВЛК. Але на практиці це не так. Ситуація інша: ця норма стосується лише тих, хто має військово-облікові документи, а у нас безліч, хто таких документів не має. Люди, які йдуть оформити відстрочку, спочатку потрапляють на ВЛК, потім опиняються в незрозумілій ситуації з виготовленням військово-облікового документа, а вже потім виникає питання щодо оформлення відстрочки. Тому ці норми існують, але на практиці вони працюють дещо інакше.

Фото: Додаток Резерв+. Фото: armyinform.com.ua

Чи вважається виконанням закону прохлдження верифікацію лише в "Резерв Плюс"?

Ми розуміємо, що зараз багато свідомих людей оновлюють свої дані. У нашій країні вже понад два мільйони людей це зробили, багато хто скористався додатком "Резерв Плюс".

Щоб виконати правила військового обліку, потрібно два компоненти: перше — це перебувати на військовому обліку і мати військовий обліковий документ. Оновлення даних про себе визначено як обов'язок за законом протягом 60 днів, які спливають в середині липня. Способи оновлення є такі: ТЦК, ЦНАП або через додаток "Резерв Плюс".

Оновлення даних без наявності військово-облікового документа, на мою думку, не є повним виконанням правил військового обліку. Оновлення даних, ймовірно, призведе до отримання повістки на уточнення даних, щоб видати військовий обліковий документ.

Повістки можуть надходити після 16 липня, коли власне пройдуть 60 днів від 18 травня. Всі особи, які не оновили дані або навіть ті, хто оновив, можуть отримувати повістки.

Повістка надсилається за місцем, яке було заявлене, або зберігається серед інформації в ТЦК рекомендованим листом. Отримання чи неотримання повістки буде вважатись підтвердженням її вручення. Після 16 липня обіцяють скеровувати повістки тим, хто не оновив дані, і ставитимуться питання адміністративного правопорушення, притягнення до відповідальності, накладення штрафу, позбавлення права керувати транспортним засобом.

Фото ілюстраційне: ТСН.ua

Чи дійсно QR-код у додатку рівноцінний паперовому варіанту?

На сьогодні є три слова, які часто вживаються: VIN-код, штрих-код і QR-код.

По-перше, штрих-код і VIN-код - це тотожні поняття. VIN-код - це військовий ідентифікаційний номер, штрих-код — це позначка, яка вклеюється у військовий обліковий документ, коли особа оновила дані в ТЦК. Вона згенерована системою "Оберіг" єдиного реєстру військовозобов'язаних і відображається у військовому квитку.

QR-код - це двофакторний штрих-код, який відображається як електронний військовий обліковий документ. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 559, у пункті 9 чітко визначено, що паперовий і електронний військові облікові документи мають однакову юридичну силу. Тобто, на сьогодні мати з собою QR-код згідно з чинним законодавством достатньо. Але він має бути видрукований, щоб його можна було сканувати, тому можуть виникати нюанси з відсутністю цього документу. Це може бути підставою для затримання особи органами національної поліції. Тому я завжди раджу мати з собою паперовий носій, адже телефон може зламатися або розрядитися.

Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Хто і за яких умов підлягає мобілізації до 25 років?

Юридична основа цього процесу полягає у різних категоріях осіб: призовники та військовозобов'язані. Призовник може перейти до категорії військовозобов'язаного до 25 років, якщо, наприклад, він проходив строкову службу або завершив навчання на військовій кафедрі та отримав первинне офіцерське звання та перебуває в запасі. Або, якщо особа не проходила строкову служба, а батьки пробували дати дитині можливість не служити та правдами чи неправдами робили запис про те, що дитина не придатна до служби в мирний час та обмежено придатна під час воєнного стану. Власне цей запис трансформувався у видачу військового квитка або тимчасового посвідчення «військовозобов'язаний», тобто цей запис гарантував вже перевід особи зі статусу призовника у статус військового зобов'язаного.

Інша ситуація, яку я часто зустрічав, це коли молодим людям давали заяву на особисту згоду про призов під час мобілізації. У таких випадках, молоді люди до 25 років підлягають мобілізації, якщо вони вже є військовозобов'язаними.

Інформація, яка з’явилася нещодавно, але потім була спростована, що, нібито, Міністерство оборони не проти, щоб депутати продовжили термін оновлення даних з 60 до 150 днів, адже є дуже багато недопрацювань з боку уряду, і відповідно уряд повинен дати можливість людям у законний спосіб зробити це по-людськи, нормально, у довший термін. Є певні нормативно-правові акти, які не дозволяють реалізувати це до 16 липня.

Чи буде продовжений термін оновлення даних?

Моя особиста думка – продовження не буде. 16 липня як останній термін дає можливість і одну з підстав для затримання особи на вулиці. Це спрощує процедуру "доставки" людини в ТЦК. Якщо дані не оновлені, це підстава для адміністративної відповідальності.

Момент зі справедливістю був опущений ще з самого початку, наприклад при видачі довідки ЄДЕБО для студентів. Її почали видавати з 3-6 червня, а деякі заклади освіти досі мають проблеми з видачею цих довідок, хоча пройшло понад місяць. Фактично, уряд не встигав за генерацією нормативних актів, які б регулювали мобілізаційні питання після набуття чинності закону 18 травня. Продовження строку є на часі, але з погляду держави, наскільки я бачу, це малоймовірно.

Продовження на 90 днів ситуацію кардинально не вирішить. Багато людей не мають військово-облікових документів, велика частина людей перебуває у розшуку. Продовження лише дасть ілюзію спокійного життя, але якщо у вас немає військово-облікового документа, ви підлягаєте затриманню вже з 18 травня. Продовження до 150 днів актуальне для тих, хто має право на відстрочку. Це допоможе їм реалізувати своє право та оновити документи. Але для іншої частини чоловічого населення це нічого не змінить.

Що буде після завершення терміну оновлення?

Розуміємо, що буде адміністративна відповідальність, а не кримінальна, поки людина не отримала повістку і не почався процес у ТЦК. Але були анонси від Міністерства юстиції про обмеження в адміністративних та міграційних послугах без наявності військово-облікових документів. Чи дійсно людям, які не мають таких документів, варто готуватися до обмежень?

Послуги, які неможливо отримати без військово-облікового документа, включають вступ до закладів вищої освіти, офіційне працевлаштування, оформлення права власності, реєстрацію транспортного засобу, отримання посвідчення водія та укладення шлюбу. Власне, багато з цих моментів вже сьогодні передбачають необхідність наявності військово-облікового документа, тому це не є суперновиною, яка запрацює завтра.

Щодо ситуації за кордоном, для тих, хто там знаходиться, отримання консульських послуг можливе через QR-код та електронний військово-обліковий документ. Це дійсно плюс для цих осіб. Внутрішньо, можливо, буде ситуація з іншими послугами, як, наприклад, вчинення нотаріальних дій. Власне, це маса різних державних послуг, тому на кожному кроці буде необхідність мати військовий обліковий документ.

Фото ілюстративне: ТСН.ua

Які перспективи бронювання працівників?

Ми бачимо, що ситуація на ринку праці вже дає про себе знати. Народні депутати кажуть, що економічне бронювання буде ухвалене. В якому саме вигляді та коли це ще питання часу, але вони вже працюють над цією концепцією. З іншого боку, є також бронювання важливих секторів економіки. Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 27 січня 2023 року №76, яка має дати можливість роботодавцям бронювати працівників через "Дію".

Коли, на вашу думку, може запрацювати така опція і як нею зможуть скористатися люди?

З бронюванням є певні труднощі. Підприємства з ознаками критичності можуть виготовити відповідні погодження, але працівник повинен піти й оновити дані, потім повернутися на своє підприємство, але дорогою можна загубити дуже багато своїх цінних кадрів.

На сьогодні є розмови про електронне бронювання через "Дію". Зараз мова йде про надання можливості керівнику підприємства заповнювати інформацію про свою критичність та комунікувати з профільними міністерствами, тобто керівник зможе внести інформацію про працівника, який в нього працює та згенерувати це з «Оберегом» та «Резерв Плюс», щоб у працівника з'явився статус «заброньований». Обіцяють зробити це до кінця літа.

Економічне бронювання особи без військового документа не має сенсу.

Припустимо з першого січня дають старти економічному бронюванню, щоб всі охочі ФОПи могли себе забронювати, сплачуючи підвищений розмір військового збору чи якісь інші платежі. Але люди, які не матимуть військових облікових документів фактично будуть позбавлені реалізації цієї постанови.

Що тоді робити в такому випадку?

Має бути чітка механіка. Якщо ти потрапляєш під економічне бронювання, повинна бути гарантія того, що ти отримаєш необхідні документи та захист. Під час оформлення військово-облікового документа в ТЦК має бути певний механізм, який забезпечить твій статус. Це може бути навіть безконтактне оформлення через «Резерв Плюс». Таким чином, ти отримуєш всі необхідні документи та виконуєш свої зобов'язання: сплачуєш податки, відповідні платежі та отримуєш економічне бронювання.

Це важливе питання, і, думаю, що до кінця року воно стане ще актуальнішим. Але зараз є дуже нагальне питання штрафів та того, як ситуація буде розвиватися після 16 липня. Ви згадували про кримінальні провадження. Я зараз не буду про них говорити, але зазначу, що людей може очікувати проблема з накладенням так званих заочних штрафів, про які вони навіть і не знатимуть. Ці штрафи стануть відомі тільки тоді, коли будуть вчинені дії виконавчою службою. Перш за все, це стосується банківських карток. Стаття 10 Закону України про виконавче провадження передбачає заходи примусового виконання. Через це багато людей вже переписують своє майно на своїх дружин, щоб уникнути стягнення штрафів з їхнього майна або грошових коштів.

Щодо 16 липня, ця ситуація з виконавчими провадженнями може вплинути на багатьох людей. Щодо кримінальних проваджень, ситуація поки що без особливостей. Ті вироки, які ми маємо, свідчать про те, що справи тривають довго, оскільки здійснюється детальна доказова робота.

Сьогодні ми очікуємо сплеск адміністративних проваджень, а можливо, і кримінальних проваджень стосовно осіб, які не оновлюють свої дані або не виконують правила військового обліку згідно з чинним законодавством.