У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона біля магазину: поранено 5 людей

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину. Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що усіх потерпілих доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.