У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона біля магазину: поранено 5 людей
У Херсоні війська РФ у п'ятницю, 26 липня, скинули вибухівку з дрона біля магазину. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на херсонців, котрі перебували біля магазину. Вибухові травми та уламкові поранення дістали чоловіки, 64, 66, 55, 63 роки, а також 66-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що усіх потерпілих доставили до медичних закладів у середньому стані тяжкості. Вони отримують необхідну меддопомогу.
- Окупаційна армія РФ у вівторок, 23 липня, атакувала Херсон безпілотниками, внаслідок чого поранення отримали двоє працівників поліції та двоє цивільних.
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