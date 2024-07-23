РФ атакувала Херсон дроном: поранень зазнав чоловік, його госпіталізовано
Окупаційна армія РФ у вівторок, 23 липня, атакувала Херсон безпілотником, внаслідок чого поранення отримав 57-річний чоловік, його доставили до лікарні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські війська атакували з безпілотника жителя Херсона. Під ворожий удар потрапив 57-річний чоловік, котрий перебував на вулиці", - йдеться у повідомленні.
Потерпілий дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота. В ОВА додали, що бригада швидкої доставила його до лікарні для надання меддопомоги.
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