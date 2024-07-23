Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено трьох дітей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вказано, що окупанти атакували місто дроном-камікадзе. Два 14-річні хлопці та один 13-річний отримали осколкові поранення. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог пошкодив приватні будинки.