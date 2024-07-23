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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено трьох дітей

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено трьох дітей

23 липня, 2024 вiвторок
11:41
Війна з Росією обстріл Марганця

Російська окупаційна армія у вівторок, 23 липня, атакувала Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого троє дітей зазнали поранень

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Вказано, що окупанти атакували місто дроном-камікадзе. Два 14-річні хлопці  та один 13-річний отримали осколкові поранення. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. 

Крім того, ворог пошкодив приватні будинки.

  • 23 липня російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині. Попередньо, загиблих немає
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
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