Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено трьох дітей
Російська окупаційна армія у вівторок, 23 липня, атакувала Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого троє дітей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вказано, що окупанти атакували місто дроном-камікадзе. Два 14-річні хлопці та один 13-річний отримали осколкові поранення. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
Крім того, ворог пошкодив приватні будинки.
- 23 липня російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині. Попередньо, загиблих немає
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