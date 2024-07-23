Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"В ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

В ОВА додали, що попередньо, загиблих немає.