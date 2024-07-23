Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини
Вночі на 23 липня російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині. Попередньо, загиблих немає
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"В ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.
В ОВА додали, що попередньо, загиблих немає.
- Російські окупанти у вівторок, 23 липня, обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок атаки 4 людини отримали поранення, серед них двоє підлітків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.73
- Актуальне
- Важливе