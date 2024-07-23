Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини

23 липня, 2024 вiвторок
08:59
Війна з Росією ракета Х-59

Вночі на 23 липня російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинської громади на Сумщині. Попередньо, загиблих немає

Зміст

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"В ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

В ОВА додали, що попередньо, загиблих немає.

  • Російські окупанти у вівторок, 23 липня, обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок атаки 4 людини отримали поранення, серед них двоє підлітків.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
ракетний удар
Читайте також:
22 липня, 2024 понедiлок
Ухилянт з Одещини за 6 тисяч доларів виїхав до Молдови, "по п'яні" пішов воювати за Росію і зрештою здався в полон ЗСУ
путін
20 липня, 2024 субота
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
Камала Гарріс
22 липня, 2024 понедiлок
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 липня
09:29
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розповів, якими мають бути основні цілі України й партнерів у час "втоми від війни"
09:21
Власнику знесеної садиби Зеленських оголосили підозру в умисному знищенні майна
08:46
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 155 боєзіткнень: ворог найбільше атакував на Покровському та Краматорському напрямках
08:35
ППО, обстріл, ЗСУ
Уночі РФ атакувала Україну ракетою і дронами: ППО збила 7 з 8 БПЛА 
08:30
В окупованому Криму пролунали вибухи: рух мостом перекрили
08:17
Ексклюзив
дрони
Куп'янський дрон нищить ворога. Начальник міської адміністрації Беседін розповів, як долучитися до ініціативи
08:00
OPINION
Якщо Трамп дасть зброю, всі інші пункти Джонсона втратять сенс
07:55
Камала Гарріс
Передвиборча кампанія Камали Гарріс зібрала $81 млн за першу добу
07:38
Інфографіка
окупанти
Засіб ППО, 4 танки та 1220 окупантів: втрати РФ за добу війни в України
07:21
новини Львівщини
Росіяни атакували Очаків на Миколаївщині: серед поранених двоє підлітків
07:19
ЗСУ
Залужний: Ми винайшли спосіб, як воювати й перемагати проти сильніших армій у XXI столітті
06:47
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія вивела в Чорне море 2 носії "калібрів"
06:36
Латвія передала Україні ще 500 безпілотників у межах коаліції дронів
06:16
Валерій Залужний
Вільний світ має прокинутися й задуматись, як захистити своїх громадян і країни, – Залужний
06:06
Камала Гарріс
Демократи можуть номінувати Гарріс як кандидатку у президентки до 7 серпня, - CNN
05:05
Хорватія
У Хорватії сталася стрілянина у будинку для літніх людей: 6 загиблих, є поранені
04:30
Джо Байден
Мінфін та Держдеп США отримали від Байдена частину повноважень щодо закону про підтримку України
04:04
Одеський міжнародний кінофестиваль
Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців: перелік
03:22
Застосунок "Дія"
Перереєстрація авто в Дії: у випадку відмови про причину повідомлятимуть у застосунку
02:46
біля Пішохідного мосту обірвалася канатна дорога
Трагедія на канатній дорозі в Києві: у КМДА та на фірмах власника атракціону провели обшуки
02:13
Оновлено
Євпаторія, демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України
Окупанти демонтують храм ПЦУ в Євпаторії. Реакція України
01:52
На фото прапор ОАЕ
У Великій мечеті шейха Заїда в ОАЕ з'явився український аудіогід
01:25
Держдепартамент США
У Держдепі заявили, що Україна залишається топтемою під час переговорів США з союзниками
01:00
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич
"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
00:32
Володимир Зеленський
"У Києві готується новий Майдан проти Зеленського, Єрмака та Кличка": російські фейки за 22 липня
00:03
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"Символічний сигнал": зустріч очільників МЗС ЄС перенесли з Будапешта до Брюсселя після візиту Орбана до Путіна
2024, понедiлок
22 липня
23:21
напад з ножем
У Польщі чоловік із ножем напав на двох українських підлітків, їх госпіталізували
23:08
Болгарія
Болгарія має боєприпаси, які може надати Україні за умови компенсацій від союзників, - болгарське міноборони
22:52
Ненсі Пелосі
"Впевнена у перемозі": Пелосі підтримала висування Гарріс кандидаткою в президенти від демократів
22:35
Жозеп Боррель
"Я втратив надію, це сором": Боррель про блокування Угорщиною грошей на зброю для України
22:30
"Дніпро-1", Ліга конференцій
УЄФА офіційно виключив "Дніпро-1" зі списку учасників Ліги конференції
22:09
Жозеп Боррель
Гроші від активів РФ: у ЄС назвали терміни надання Україні перших 1,4 млрд євро
21:53
Ексклюзив
електроенергія
Уникнути відключень: ексміністр енергетики Оржель розповів, як українці переходять на імпортну електрику
21:46
Ракета, втричі швидша за звук: британські інструктори навчають українських військових роботі з ПЗРК Starstreak
21:44
Радослав Сікорський
"Захист дитячих лікарень - не ескалація": Польща підтримала дозвіл Україні бити по аеродромах РФ
21:26
людиноподібний робот
Маск оголосив про початок розробки людиноподібних роботів
20:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атаки українських дронів на РФ та ситуація на Покровському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:09
Ірина Фаріон
"Виклик для всього суспільства": Буданов відреагував на вбивство Фаріон
20:08
OPINION
Геннадій Друзенко
Хворе суспільство
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 880-го дня війни:  новітня зброя відплати, якою знищили російський Су-57, 100 тис. боєприпасів від Чехії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV