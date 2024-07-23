Росіяни атакували Очаків на Миколаївщині: серед поранених двоє підлітків
Російські окупанти у вівторок, 23 липня, обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок атаки 4 людини отримали поранення, серед них двоє підлітків
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Росіяни завдали артилерійських обстрілів по Очакову о 05:35. За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них - хлопець 17 та дівчина 15 років.
"Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено багатоквартирний будинок", - написав Кім.
Він також додав, що у понеділок, 22 липня, о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
- Росія 22 липня атакувала Херсон та область. Унаслідок обстрілу обласного центру загинула жінка, через інші атаки дістали поранення четверо цивільних.
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