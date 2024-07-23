Росіяни атакували Очаків на Миколаївщині: серед поранених двоє підлітків

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росіяни завдали артилерійських обстрілів по Очакову о 05:35. За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них - хлопець 17 та дівчина 15 років.

"Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено багатоквартирний будинок", - написав Кім.

Він також додав, що у понеділок, 22 липня, о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.