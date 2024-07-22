Росіяни вночі атакували житловий район Херсона: вбили жінку
Вночі понеділка, 22 липня, російська окупаційна армія обстріляла житловий район Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він розповів, що вночі росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона.
"Внаслідок нічного удару по Дніпровському району міста смертельні поранення дістала жінка. На місці трагедії працюють відповідні служби", - написав Прокудін.
- Зранку 19 липня російська окупаційна армія обстріляла Білозерку Херсонської області. Унаслідок атаки загинули дві жінки, серед постраждалих є медпрацівники.
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