РФ зранку вдарила по Херсонщині: загинула 72-річна жінка

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під атаку в Білозерці потрапив житловий будинок. Через це у власній оселі смертельні поранення дістала 72-річна місцева жителька.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.