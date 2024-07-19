РФ зранку вдарила по Херсонщині: загинула 72-річна жінка
Зранку 19 липня російська окупаційна армія обстріляла Білозерку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула 72-річна жінка
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що під атаку в Білозерці потрапив житловий будинок. Через це у власній оселі смертельні поранення дістала 72-річна місцева жителька.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.
- Вранці 19 липня російська армія обстріляла центр Чугуєва Харківської області, в результаті чого поранення дістали 9 людей, серед яких 14-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
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