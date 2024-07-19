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РФ зранку вдарила по Херсонщині: загинула 72-річна жінка

19 липня, 2024 п'ятниця
08:22
Війна з Росією новини Львівщини

Зранку 19 липня російська окупаційна армія обстріляла Білозерку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула 72-річна жінка

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Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під атаку в Білозерці потрапив житловий будинок.  Через це у власній оселі смертельні поранення дістала 72-річна місцева жителька. 

Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

  • Вранці 19 липня російська армія обстріляла центр Чугуєва Харківської області, в результаті чого поранення дістали 9 людей, серед яких 14-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
Теги:
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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