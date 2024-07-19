Росіяни двічі обстріляли житлову забудову в Чугуєві: 7 поранених, серед них підліток

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури", - написав він.

За словами Синєгубова, станом на 6:56 вже відомо про 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - в середньому та легкому станах. Стан хлопчика - стабільний.

Усі сім постраждалих - госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає, додав очільник ОДА.

Він розповів, що перше влучання було поряд з будинком. Там згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Рятувальники, медики, правоохоронні органі - всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору.

Фото: https://t.me/synegubov

Фото: https://t.me/synegubov

Фото: https://t.me/synegubov

Фото: https://t.me/synegubov