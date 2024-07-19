Росіяни двічі обстріляли житлову забудову в Чугуєві: 7 поранених, серед них підліток
Уранці 19 липня російська армія обстріляла центр Чугуєва Харківської області, в результаті чого поранення дістали семеро людей, серед яких 14-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру
Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Ворог близько 4 години ранку підступно двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури", - написав він.
За словами Синєгубова, станом на 6:56 вже відомо про 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - в середньому та легкому станах. Стан хлопчика - стабільний.
Усі сім постраждалих - госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає, додав очільник ОДА.
Він розповів, що перше влучання було поряд з будинком. Там згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.
Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.
Рятувальники, медики, правоохоронні органі - всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору.
Фото: https://t.me/synegubov
Фото: https://t.me/synegubov
Фото: https://t.me/synegubov
Фото: https://t.me/synegubov
- Удень 18 липня російська окупаційна армія атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї, внаслідок чого загинули 5 цивільних, ще 6 людей дістали поранення.
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