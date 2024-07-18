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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені

18 липня, 2024 четвер
17:37
Війна з Росією

Удень 18 липня російська окупаційна армія атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї, внаслідок чого загинули 5 цивільних, ще 6 людей дістали поранення

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Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Так, у селі Плещіївка внаслідок атаки окупантів загинуло літнє подружжя.

"Зранку 18 липня 2024 року окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання засобу ураження по житловому будинку загинув 85-річний місцевий житель. Його дружину намагалися врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла", - йдеться у повідомленні.

Також загарбники завдали удару по селищу Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів поцілили по приватному сектору, внаслідок чого загинули три жінки віком 26, 32 та 77 років.

За даними прокуратури, РФ ударила й по селищу Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, проти мирного населення ворог використав дві авіабомби "КАБ-250". Подружня пара віком 48 та 56 років дістала поранення у власній оселі.

"Ще один чоловік травмований у м. Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії. На момент атаки він перебував за місцем мешкання. 58-річного потерпілого ушпиталено", - поінформували в прокуратурі.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

О 16:39 очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін також поінформував про ракетний обстріл Мирнограда.

"За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту дві ракети. Пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 житлові двоповерхівки та промислове приміщення", - написав він.

За даними чиновника, внаслідок атаки поранено трьох людей.

Удень 17 липня російська окупаційна армія поцілила по об'єкту соціальної інфраструктури в Покровську Донецької області, внаслідок чого постраждали цивільні.

Теги:
Новини
Україна
Донеччина
окупанти
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