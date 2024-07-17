РФ ударила по об'єкту соціальної інфраструктури в Покровську: є поранені
Удень 17 липня російська окупаційна армія поцілила по об'єкту соціальної інфраструктури в Покровську Донецької області, внаслідок чого постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Покровськ знову під ударом — росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури. Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені", - написав він.
За його даними, внаслідок атаки дістали поранення п'ять людей віком від 41 до 73 років.
На місці працюють екстрені служби, постраждалі отримують усю необхідну допомогу, запевнив чиновник.
"Остаточні наслідки обстрілу з'ясовуємо", - резюмував Філашкін.
- Удень 16 липня РФ також завдала ракетного удару по Покровську, внаслідок чого дістали поранення четверо цивільних.
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