РФ завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: поранено 4 цивільних

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"16 липня 2024 року о 16:15 російська армія здійснила ракетну атаку на м. Покровськ. В зоні ураження опинилися приватний сектор та місцеве кладовище", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу дістали поранення двоє чоловіків та дві жінки віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим надали всю необхідну медичну допомогу.

"За попередніми даними, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами УМПБ Д-30 СН", - поінформували в прокуратурі.

Там також зауважили, що у населеному пункті пошкоджено будинки й газогін.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.