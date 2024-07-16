РФ завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: поранено 4 цивільних
Удень 16 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Покровську Донецької області, внаслідок чого дістали поранення четверо цивільних
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
"16 липня 2024 року о 16:15 російська армія здійснила ракетну атаку на м. Покровськ. В зоні ураження опинилися приватний сектор та місцеве кладовище", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу дістали поранення двоє чоловіків та дві жінки віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим надали всю необхідну медичну допомогу.
"За попередніми даними, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами УМПБ Д-30 СН", - поінформували в прокуратурі.
Там також зауважили, що у населеному пункті пошкоджено будинки й газогін.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 12 липня РФ обстріляла підстанцію ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого було поранено енергетика.
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