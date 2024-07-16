Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: поранено 4 цивільних

РФ завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: поранено 4 цивільних

16 липня, 2024 вiвторок
19:11
Війна з Росією

Удень 16 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Покровську Донецької області, внаслідок чого дістали поранення четверо цивільних

Зміст

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"16 липня 2024 року о 16:15 російська армія здійснила ракетну атаку на м. Покровськ. В зоні ураження опинилися приватний сектор та місцеве кладовище", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу дістали поранення двоє чоловіків та дві жінки віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим надали всю необхідну медичну допомогу.

"За попередніми даними, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами УМПБ Д-30 СН", - поінформували в прокуратурі.

Там також зауважили, що у населеному пункті пошкоджено будинки й газогін.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Теги:
Новини
Донеччина
окупанти
ракетний удар
Покровськ
Читайте також:
Артур Смольянінов
15 липня, 2024 понедiлок
У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни
князь Володимир
15 липня, 2024 понедiлок
15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
15 липня, 2024 понедiлок
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 44.62
    Продаж 45.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
19:47
Ексклюзив
Європарламент
Проукраїнські сили в Європарламенті обʼєднуються, щоб крайні праві не отримували керівні посади, - журналістка Висоцька
19:18
Тиждень поневолених народів - лого
Відповідь на імперські амбіції Росії: в США і Європі пройде Тиждень поневолених народів
18:56
Марк Фейгін
РФ заочно засудила ексадвоката Марка Фейгіна до 11 років колонії, звинувативши у "фейках" про війну в Україні
18:36
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Втрати росіян на Харківському напрямку вже на рівні дивізій, але вони все одно намагаються штурмувати, - заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
18:35
Данило Гетманцев
"Ціну визначає ринок": Гетманцев оцінив імовірність здешевшання енергообладнання після скасування ввізних податків
18:25
гроза
Киян попередили про грозу та розповіли, куди звертатись у випадку надзвичайних ситуацій
18:10
відключення електроенергії
Від двох до чотирьох черг: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 липня
18:06
OPINION
Ігор Луценко
Як Україні говорити з європейськими правими?
18:01
Нафтогаз спростував чутки про здорожчання газу для побутових споживачів та назвав термін дії чинного тарифу
17:59
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ
17:58
На фото: Київ
У Києві погіршилась якість повітря: КМДА надала рекомендації щодо здоров'я
17:41
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Чехія вироблятиме штурмові гвинтівки Colt і набої в Україні, - Шмигаль
17:29
поїзд_Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила, скільки швидкісних потягів обладнано Wi-Fi
17:13
На ТОТ України ворог використовує медогляди населення як привід для депортації та завозить лікарів із Якутії, - Спротив
17:07
На фото: Тімоті Шаламе
Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе зіграє чемпіона з настільного тенісу у фільмі за реальними подіями
17:06
США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 млн
17:05
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Defense Express: Україна, ймовірно, отримає до 20 винищувачів Mirage-2000 від Франції
16:59
Збройні Сили України
Від початку доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень. Росіяни активізувалися на Курахівському напрямку
16:59
Оновлено
Литва прапор
Литовська компанія оголосила про передачу Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3
16:47
Балаклія. Харківщина. Обстріл
Росіяни на Харківському напрямку минулої доби скинули 36 КАБів, - ОТУ "Харків"
16:43
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Рада скасувала ввізне мито й ПДВ на енергообладнання: у Міненерго пояснили, що це дасть українцям
16:34
Нідерланди_ прапор
Нідерланди висловилися проти цілковитого бойкоту самітів, організованих Угорщиною
16:30
Руслан Ханумак
Скандальний шоумен Ханумак виїхав з України раніше, ніж повідомляє, - ЗМІ
16:28
Російські військові
Партизани виявили в Севастополі центр підготовки ЗС РФ під виглядом школи для водолазів, - "Атеш"
16:26
Верховна Рада
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
16:06
Кишкова інфекція
В Україні цьогоріч зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції
16:02
OPINION
Костянтин Корсун
Скільки заплатили українці за сумнівну Дію
15:56
Ексклюзив
На Донеччині ворог намагається сформувати котел для ЗСУ, - полковник ЗСУ Селезньов
15:49
МН17
Десята річниця збиття літака MH17: ЄС закликав Росію визнати відповідальність
15:44
Сергій Жадан і Бернар-Анрі Леві
Французький письменник Бернар-Анрі Леві завітав до "Хартії", де служить Жадан
15:41
Володимир Зеленський
Ротація на найважчих ділянках фронту та озброєння: Зеленський провів Ставку
15:39
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
Агітувати російських солдатів повертатися на передову: РФ відправила на ТОТ нову партію священників
15:35
Партнерський матеріал
онлайн-шахрайство
Як уберегтися від онлайн-шахраїв: адвокат дав кілька дієвих порад українцям
15:31
Дніпрогес
Аби відновити Дніпрогес, Україні знадобиться 3 роки, - гендиректор Укргідроенерго Сирота
15:16
ГУР разом із кіберволонтерами 15 липня атакували майже 100 веб-ресурсів РФ
15:12
Актори серіалу "Дивні дива"
Netflix показав тизер нового сезону серіалу "Дивні дива"
15:08
Андрій Сибіга
"Причетні не залишаться безкарними": реакція МЗС на договори Білорусі з окупаційною владою Криму
15:01
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
14:32
Віктор Орбан
Євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів Орбана до Росії та Китаю
14:27
Укрпошта анонсувала новий поштовий блок "Олімпійська команда України 2024"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV