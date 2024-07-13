РФ атакувала підстанцію ДТЕК на Донеччині: поранено енергетика
У п'ятницю, 12 липня, російська окупаційна армія обстріляла підстанцію ДТЕК, де знаходилася бригада енергетиків. Унаслідок атаки постраждав чоловік
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що під час робіт на підстанції одна з бригад потрапила під обстріл у Донецькій області. Один з енергетиків отримав поранення. Зараз йому надається вся необхідна допомога в лікарні.
Також була серйозно пошкоджена будівля одного з підрозділів ДТЕК Донеччини.
- 12 липня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього загинули 6 людей, 22 отримали поранення.
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