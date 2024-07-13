РФ атакувала підстанцію ДТЕК на Донеччині: поранено енергетика

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що під час робіт на підстанції одна з бригад потрапила під обстріл у Донецькій області. Один з енергетиків отримав поранення. Зараз йому надається вся необхідна допомога в лікарні.

Також була серйозно пошкоджена будівля одного з підрозділів ДТЕК Донеччини.