Прибуток найбільших нафтогазових компаній Росії у 2023 році впав на 41%

Про це Центральний банк Росії повідомив в Огляді фінансової стабільності, представленому 30 листопада, інформує видання The Moscow Times.

"Це сталося через погіршення цінової кон'юнктури та зниження обсягів експорту нафти на тлі посилення санкцій, розбудови логістичних ланцюжків та фінансових потоків", — йдеться в огляді.

За перші дев'ять місяців 2023 року обсяг експорту нафти за системою "Транснафти" скоротилися на 8%, а середня ціна сорту Urals впала на 26%, зазначає Центробанк, додаючи, що цього року в середньому кожен барель йшов на експорт за $59,54, а минулого — за $80 ,58.

"Введення стелі цін на російську нафту та нафтопродукти призвело до прискорення переорієнтації експортних потоків до Азії та Африки, що викликало подорожчання логістики та транзакційних витрат. Крім того, зберігаються ризики запровадження вторинних санкцій, які стосуються роботи нафтової галузі", - заявили в ЦБ.

У січні-вересні 2023 року найбільші російські експортери нафти і газу скоротили обсяг чистого продажу іноземної валюти на 58%, що "вплинуло на баланс попиту та пропозиції валюти на внутрішньому ринку", додають автори огляду.

"Слабкою ланкою" став Газпром, який втратив європейський ринок. Після відключення постачання більшості клієнтів у ЄС компанія отримала більше трильйона рублів чистого збитку і була змушена скоротити видобуток на чверть порівняно з довоєнним періодом. Роснефть за підсумками дев'яти місяців 2023 звітувала про падіння виторгу на 8%, до 6,612 трлн рублів.