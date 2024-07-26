Прем'єр Індії Нарендра Моді може здійснити візит до України в серпні, - ЗМІ

Про це повідомляє Wion.

За інформацією джерел з дипломатичних кіл Делі, візит, який перебуває в процесі підготовки, відбудеться наприкінці серпня. Найімовірніше, це станеться 23 серпня.

Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії раніше цього року.

Після цього відбувся обмін думками на високому рівні між двома сторонами. Голова КМЄС Джайшанкар провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а голова АНБ Індії Аджит Довал - зі своїм українським колегою Андрієм Єрмаком.

Згодом голова КМЄС Джайшанкар заявив, що переговори були присвячені "подальшому розвитку наших двосторонніх відносин".