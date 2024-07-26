Прем'єр Індії Нарендра Моді може здійснити візит до України в серпні, - ЗМІ
Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді може приїхати до Києва у серпні, що стане його першим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Wion.
За інформацією джерел з дипломатичних кіл Делі, візит, який перебуває в процесі підготовки, відбудеться наприкінці серпня. Найімовірніше, це станеться 23 серпня.
Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії раніше цього року.
Після цього відбувся обмін думками на високому рівні між двома сторонами. Голова КМЄС Джайшанкар провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а голова АНБ Індії Аджит Довал - зі своїм українським колегою Андрієм Єрмаком.
Згодом голова КМЄС Джайшанкар заявив, що переговори були присвячені "подальшому розвитку наших двосторонніх відносин".
- 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля у день масованого ракетного обстрілу Росією України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе