Для чого насправді прем'єр Індії Моді прибуде з візитом до РФ: пояснює експерт Ус

Про це розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері Еспресо.

"Отже, 61 млрд доларів — обсяг поставок товарів з Росії до Індії у 2023 році. Частка Росії в імпорті Індії зросла з півтора відсотків у 2021 році до дев’яти з половиною відсотків у 2023 році. Тобто після Китаю Росія для Індії стала другим торговельним партнером. Метою візиту, перш за все, є вирішення торговельних питань", - сказав він.

Також Моді хоче вияснити ситуацію щодо солдат, яких Росія завербувала для війни в Україні. Варто відзначити, що формально вони їх вербували не для війни, а для інших робіт, зазначив експерт.

"Для Індії це дуже неприємна історія. Що це підходи, коли людей відправляють на інші роботи, а потім вони опиняються на фронті? Це не означає, що Індія завтра буде робити дипломатичні демарші. Але ця історія не дуже подобається їм. Тому одне з питань, яке буде обговорюватись на цих зустрічах, повинно стосуватись уникнення подібних ситуацій. Індія може купувати нафту не лише у Росії. Замінити РФ на індійському ринку нафти можуть Арабські Емірати, США, Саудівська Аравія та Ірак. Тобто Індія може відмовитись від російської нафти. Питання в тому, кому тоді Росія зможе продавати свою нафту. Для Індії Росія не є настільки важливою, як для Росії важлива Індія. Моді це розуміє, і буде цим користуватись", - пояснив він.

Історія зі схожими ситуаціями в інших країнах, таких як Сирія, свідчить про можливі ризики, каже Ус: "Впродовж тижня я мав декілька розмов з сирійцями. Вони всі жалілися, що РФ в Сирії збирає людей для охорони нафтових родовищ в Україні. Я не виключаю, що та сама історія була в Індії, коли людей шукали для якихось нейтральних робіт, а вони опинилися на фронті. Індія, хоч і відноситься до так званого Глобального півдня, є найбільшою країною в світі за населенням, але все ж таки тримає баланс. Вимальовується причина, чи не хоче Моді перевірити, які стосунки у РФ з Китаєм, чи немає якогось суттєвого зближення, яке не потрібне Індії?"