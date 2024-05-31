"Не відповідає очікуванням": Китай заявив, що не братиме участі в Саміті миру
Представники Китаю не братимуть участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія
Про це на брифінгу 31 травня заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає "Радіо Свобода".
"Домовленості щодо зустрічі все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю", - сказала дипломатка.
Вона наголосила, що Пекін наполягає на участі РФ у заході.
"Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародна мирна конференція була визнана як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися чесно та рівноправно. Інакше їй буде важко відігравати суттєву роль у відновленні миру", - заявила Мао Нін.
При цьому вона запевнила, що Китай співпрацює зі Швейцарією.
"Китай надає великого значення тому, що Швейцарія приймає перший саміт щодо миру в Україні, і з початку цього року співпрацює зі швейцарською стороною та всіма залученими сторонами", - резюмувала дипломатка.
Що кажуть у РФ
Коментуючи відмову Китаю брати участь у Саміті миру, речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав: "Ми підтримуємо такий підхід".
"Шукати варіанти шляхів виходу із ситуації в українському конфлікті без участі Росії абсолютно нелогічно, безперспективно і є фактично гаянням часу. Китай про це заявляв із самого початку, і тут у цьому плані наші позиції є абсолютно ідентичними з Китайською народною республікою", - цитує його Інтерфакс.
Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
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