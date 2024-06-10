Уряд Швейцарії підрахував, що в Саміті миру візьмуть участь 90 держав та організацій

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані швейцарського уряду.

Згідно із заявою уряду Швейцарії, метою саміту є "спільне визначення дорожньої карти" щодо залучення Росії та України до майбутнього мирного процесу.

Сама ж Росія на Саміті миру присутня не буде, назвавши його марною тратою часу. Швейцарія стверджує, що її не запросили до участі, тому що РФ дала зрозуміти, що не зацікавлена в ньому.

За словами міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, на саміті обговорюватимуться питання, що викликають широке міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також такі питання, як військовополонені.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.

7 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою участь у Саміті миру, назвавши його "важливим етапом для дострокового миру".

8 червня стало відомо, що Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш не буде присутнім на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

8 червня також повідомлялось, що Посолка Болівії у РФ Марія Луїза Рамос заявила, що президент її країни, Луїс Арсе Катакора, після зустрічі з Путіним доручив уряду не брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.