Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш не буде присутнім на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня
Про це повідомляє прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає "РБК-Україна".
"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", - заявив Дюжаррік.
Він додав, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були поінформовані про це. Натомість він не уточнив, хто представлятиме ООН на Глобальному саміті миру.
Саміт миру: подробиці й особливості заходу
26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.
31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.
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