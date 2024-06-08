Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру

Про це повідомляє прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає "РБК-Україна".

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", - заявив Дюжаррік.

Він додав, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були поінформовані про це. Натомість він не уточнив, хто представлятиме ООН на Глобальному саміті миру.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.