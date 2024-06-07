Важливий етап для дострокового миру: Макрон підтвердив участь у Саміті миру й розповів про свої очікування

Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що Саміт, який відбудеться у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати достроковий мир. Сподіваюся, що участь буде якомога ширшою", - сказав Макрон.

Він також висловив сподівання, що на Саміті буде окреслене підґрунтя дострокового миру, продовольчої та ядерної безпеки.

"Щоб ми змогли чітко визначити цей процес у часі, чітко зрозуміти подальші етапи", - додав французький президент.