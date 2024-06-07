Важливий етап для дострокового миру: Макрон підтвердив участь у Саміті миру й розповів про свої очікування
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою участь у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, назвавши його "важливим етапом для дострокового миру"
Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
"Я буду у Швейцарії, я приїду в Україну. Я вважаю, що Саміт, який відбудеться у Швейцарії, буде важливим етапом, щоб вибудувати достроковий мир. Сподіваюся, що участь буде якомога ширшою", - сказав Макрон.
Він також висловив сподівання, що на Саміті буде окреслене підґрунтя дострокового миру, продовольчої та ядерної безпеки.
"Щоб ми змогли чітко визначити цей процес у часі, чітко зрозуміти подальші етапи", - додав французький президент.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції. Там він долучився до заходів з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, а в Парижі зустрівся з двопартійними делегаціями сенату й палати представників американського Конгресу.
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