Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Після зустрічі президента з Путіним: Болівія не долучиться до Саміту миру у Швейцарії

Після зустрічі президента з Путіним: Болівія не долучиться до Саміту миру у Швейцарії

8 червня, 2024 субота
18:46
Світ Президент Болівії Луїс Арсе Катакора

Посолка Болівії у РФ Марія Луїза Рамос заявила, що президент її країни, Луїс Арсе Катакора після зустрічі з Путіним доручив уряду не брати участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії

Зміст

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Причиною відмови Болівія назвали необхідність розв'язувати питання конфлікту між РФ та Україною за присутності обох сторін.

"Президент Луїс Арсе Катакора дав вказівку, що наш уряд не братиме участі в жодних схемах, які не враховують справжні інтереси країн, які конфліктують, і тим паче не аналізують глибинного коріння кризи, - наголосила посолка. - Під час офіційного візиту президента Болівії до Російської Федерації ми мали змогу проаналізувати різні питання геополітичного порядку денного і з тривогою бачимо, що є наміри деяких сил спровокувати конфлікти й протистояння в різних регіонах світу".

Читайте також: Кулеба: Перед Самітом миру у РФ панує істерична атмосфера, вони розуміють, що на кону

За її словами, у Болівії вважають, що питання зміцнення довіри між сторонами в період конфронтації "вимагає великої відповідальності та волі не тільки від тих, хто перебуває у прямому конфлікті, а й від тих, хто його розпалює". 

Водночас, на думку болівійської влади, обговорення питань, пов'язаних із продовольчою безпекою, ядерною безпекою та свободою судноплавства, "у рамках зустрічі групи держав є небезпечним". 

"Ми бачимо наміри маніпулювати іншими країнами щодо цих чутливих питань, - додала вона. - Якщо на подібній конференції не розглядаються глибинні причини відсутності продовольчої безпеки, наприклад, і не обговорюється роль односторонніх і незаконних санкцій поза ООН, то це явно маніпуляція".

Марія Луїза Рамос Урсагасте зазначила, що "спроби звинуватити одну країну в численних кризах, які переживає планета і які були викликані однополярним світом, що переживає зараз занепад, - це спотворення реальності".

Президент Болівії взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі 

Президент Болівії Луїс Арсе Катакора здійснив поїздку до Санкт-Петербурга для участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі. 

Як зазначили у виданні, під час свого візиту Арсе провів переговори з Путіним й зустрівся з генеральним директором Держкорпорації "Росатом". 

Окрім цього, він отримав мантію і диплом Санкт-Петербурзького державного університету, а також взяв участь у пленарній сесії ПМЕФ.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. 

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. 

7 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою участь у Саміті миру, назвавши його "важливим етапом для дострокового миру".

8 червня стало відомо, що Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш не буде присутнім на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Теги:
Україна
Росія
Швейцарія
Війна з Росією
Читайте також:
Ігор Вовчанчин
6 червня, 2024 четвер
Вовчанчин, якого Усик зіграє в голлівудському фільмі з Двейном Джонсоном, пояснив, чому зʼявився в сценарії
Володимир Зеленський
7 червня, 2024 п'ятниця
"Зеленський обирає катастрофічну ескалацію, а прикордонники мінують береги Тиси": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 7 червня
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
19:38
Провокативне трафаретне графіті "Французький солдат в Україні" (Париж)
У Парижі троє молдаван розмальовували стіни "французькими солдатами в Україні"
19:15
Росію на два роки позбавили членства у Міжнародній федерації шахів
18:57
З 20:00 до 22:00: в Укренерго оприлюднили графіки відключень на 9 червня
18:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 червня: долар зростає, євро стабілізувалося
17:50
Іга Швьонтек
Польська тенісистка Швьонтек втретє поспіль виграла Роланд Гаррос
17:43
Геннадій Мацегора
На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору у РФ скоєно замах
17:07
ЛГБТ
КиївПрайд каже, що до них прийшов ТЦК: чоловіків без документів організатори не відпустили
16:55
Огляд
Руслан Малиновський (праворуч), Польща - Україна
Україна програла полякам і несподівана заява Усика: головні новини українського спорту за тиждень
16:37
Оновлено
Сьогодні по всій Україні стабілізаційні відключення світла почнуться з 18:00, - ДТЕК
16:07
Військово-лікарська комісія, ВЛК
"Щоб розвантажити ТЦК": у Міноборони працюють над електронними направленнями на ВЛК
15:57
Ексклюзив
Трамп і Байден
Це політична гра: екснардепка Гопко про вибачення Байдена за затримку зброї для України
15:52
ЗСУ
На Харківщині росіяни перегруповуються і намагаються просунутись у глиб області, - очільник ОДА
15:36
Документальний фільм"Легіони світла"
"Розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня": Буданов розповів про роль Іноземного легіону у захисті України
15:01
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина запровадила мито розміром 40% на імпорт автомобілів з Китаю
14:56
Ексклюзив
Росіяни не наважуються проводити свої планові навчання у Чорному морі, - Плетенчук
14:32
Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
14:20
Ексклюзив
Олег Рибачук
Допомога Заходу не буде ефективною, якщо конструкція української влади не зміниться, - Рибачук
14:14
Часів Яр
Російська армія просувається у східній частині Часового Яру: інформація від DeepState та ISW
14:11
Шалва Папуашвілі
Влада Грузії обурена, що Єврокомісія не розпочала з нею переговорний процес про вступ до ЄС
13:56
ЦАХАЛ визволив 4 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом минулого жовтня
13:33
Снаряди 155 мм калібру
В Україні вироблятимуть власні 155-мм снаряди та запчастини для гаубиць "Цезар"
13:26
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза
13:19
НАТО створить посаду спеціального посланника в Україні, - Foreign Policy
13:09
загиблий білоруський воїн
На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі, - ЗМІ
12:53
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ
12:53
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім: російський наступ на Харків зупинився завдяки американській допомозі
12:44
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
На прем'єрку Данії Фредеріксен було скоєно напад, вона отримала травму хребта: нападника судитимуть
12:38
В Україні з'явиться реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
12:23
ЗСУ
На 5 напрямках фронту тривають активні бої: Генштаб сказав де саме
12:15
Оновлено
Девід Кемерон
Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка: експрезидент відреагував
11:58
Оновлено
Полтавщина
Росіяни 7 червня влучили в цивільні будинки на Полтавщині: у лікарні померла жінка
11:36
Крим
В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани
11:08
безпілотник, дрон
Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну
10:47
Валерій Залужний
"Наприкінці фінішної прямої": Кулеба розповів про підготовку Залужного до роботи послом у Британії
10:44
Макрон та Байден
Байден і Макрон під час зустрічі у Франції мають обговорити війни в Україні та Ізраїлі
10:36
Дмитро Кулеба
"Це історична даність": Кулеба прокоментував заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО
10:31
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Бази на півночі Луганщини заповнені приватними військовими компаніями окупантів, - голова Сєверодонецької районної ВА Власенко
10:29
на фото: зруйнований дім
РФ завдала подвійного удару по Дніпропетровщині: рятувальник у тяжкому стані
10:22
Палестина
ООН включила ізраїльську армію до списку тих, що чинять злочини проти дітей
10:05
Донеччина обстріл
РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV