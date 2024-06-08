Після зустрічі президента з Путіним: Болівія не долучиться до Саміту миру у Швейцарії

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Причиною відмови Болівія назвали необхідність розв'язувати питання конфлікту між РФ та Україною за присутності обох сторін.

"Президент Луїс Арсе Катакора дав вказівку, що наш уряд не братиме участі в жодних схемах, які не враховують справжні інтереси країн, які конфліктують, і тим паче не аналізують глибинного коріння кризи, - наголосила посолка. - Під час офіційного візиту президента Болівії до Російської Федерації ми мали змогу проаналізувати різні питання геополітичного порядку денного і з тривогою бачимо, що є наміри деяких сил спровокувати конфлікти й протистояння в різних регіонах світу".

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За її словами, у Болівії вважають, що питання зміцнення довіри між сторонами в період конфронтації "вимагає великої відповідальності та волі не тільки від тих, хто перебуває у прямому конфлікті, а й від тих, хто його розпалює".

Водночас, на думку болівійської влади, обговорення питань, пов'язаних із продовольчою безпекою, ядерною безпекою та свободою судноплавства, "у рамках зустрічі групи держав є небезпечним".

"Ми бачимо наміри маніпулювати іншими країнами щодо цих чутливих питань, - додала вона. - Якщо на подібній конференції не розглядаються глибинні причини відсутності продовольчої безпеки, наприклад, і не обговорюється роль односторонніх і незаконних санкцій поза ООН, то це явно маніпуляція".

Марія Луїза Рамос Урсагасте зазначила, що "спроби звинуватити одну країну в численних кризах, які переживає планета і які були викликані однополярним світом, що переживає зараз занепад, - це спотворення реальності".

Президент Болівії взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Президент Болівії Луїс Арсе Катакора здійснив поїздку до Санкт-Петербурга для участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Як зазначили у виданні, під час свого візиту Арсе провів переговори з Путіним й зустрівся з генеральним директором Держкорпорації "Росатом".

Окрім цього, він отримав мантію і диплом Санкт-Петербурзького державного університету, а також взяв участь у пленарній сесії ПМЕФ.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.

7 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою участь у Саміті миру, назвавши його "важливим етапом для дострокового миру".

8 червня стало відомо, що Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш не буде присутнім на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.