Кулеба: Перед Самітом миру у РФ панує істерична атмосфера, вони розуміють, що на кону

Про це він сказав в інтервʼю Укрінформу.

"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню Саміту. Вони розуміють, що на кону - російський міф про поділ світу на Європу та Америку, які підтримують Україну, та решту світу, що підтримує Росію", - зазначив Кулеба.

На його переконання, Україна спільно із союзниками переграє Росію, світова більшість підтримує Статут ООН і міжнародне право.

"Ніхто не хоче жити у світі, в якому агресорам дозволено нападати на сусідів, вчиняти звірства та відхоплювати шматки чужої території. Саміт миру чітко зафіксує це, а отже, посилить позиції України та зробить важливий крок до відновлення справедливого миру для нашої країни", - наголосив міністр.

Він також прокоментував участь Китаю у Саміті. За словами Кулеби, Україна перебуває в активному діалозі з Пекіном щодо бачення шляхів досягнення миру та переконує у фундаментальності для обох країн принципу територіальної цілісності.

"Ми переконані, що саме Формула миру є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, який заснований на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН. Між Україною та Китаєм наразі триває активний діалог на цю тему. Ми відповіли публічно на китайську позицію", – підкреслив голова МЗС.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.