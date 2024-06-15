Гендиректор МАГАТЕ Гроссі не братиме участь у Саміті миру: причина
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі не братиме учать у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який стартує 15 червня
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ні, я не братиму безпосередньої участі", - сказав Гроссі.
За його словами, він не хоче "змішувати політичні міркування з технічною роботою".
"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там", - сказав Гроссі.
Водночас він наголосив, що був присутній у процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
Саміт миру: подробиці й особливості заходу
26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.
31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.
Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.
10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.
Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії.
12 червня очільник турецького міністерства закордонних справ Хакан Фідан підтвердив, що представлятиме свою державу на Саміті миру щодо України в Швейцарії 15-16 червня.
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