Надії на участь Китаю в Саміті миру є примарними, - Никифоров

Про це він сказав в ефірі телемарафону 11 червня.

За словами речника Зеленського, Китай досі не підтвердив, що його делегація братиме участь у Глобальному саміті миру.

"Станом на цей час немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у Саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, є примарними", - зазначив Никифоров.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.