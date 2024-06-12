"Я за мир для всіх дітей скрізь": Мадонна підтримала проведення Саміту миру щодо України
Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії
Про це попзірка написала в Instagram.
"Там, де є конфлікт, страждають діти...... Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві
....... щоб ми всі погодилися, що наших дітей потрібно захищати!" - наголосила вона.
Мадонна написала, що 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, які були відірвані від сімей та депортовані до Росії.
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"Я за мир для всіх дітей скрізь. В усьому світі. І я ніколи не зупинюся! Сподіваюся, ти приєднаєшся до мене", - підкреслила співачка.
- У понеділок, 10 червня, уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.
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