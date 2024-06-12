"Я за мир для всіх дітей скрізь": Мадонна підтримала проведення Саміту миру щодо України

Про це попзірка написала в Instagram.

"Там, де є конфлікт, страждають діти...... Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві

....... щоб ми всі погодилися, що наших дітей потрібно захищати!" - наголосила вона.

Мадонна написала, що 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню понад 19 тисяч українських дітей, які були відірвані від сімей та депортовані до Росії.

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"Я за мир для всіх дітей скрізь. В усьому світі. І я ніколи не зупинюся! Сподіваюся, ти приєднаєшся до мене", - підкреслила співачка.